Ofrecerá CFE internet en zonas serranas y 2 mil escuelas: Loera

Este día el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera dio a conocer el programa de internet de la Comisión Federal de Electricidad, tras la firma de convenio con la empresa ALTÁN para dos mil escuelas de la entidad en la Sierra del Estado.

En rueda de prensa en las instalaciones de Bienestar en Chihuahua, el delegado informó que la federación está desarrollando dicho proyecto nacional de instalación de internet mediante antenas, mismas que ya han sido instaladas en algunas regiones de Chihuahua.

Detalló Loera de la Rosa, actualmente existen mil 600 escuelas en el estado con el sistema de internet de la empresa ALTÁN, por lo que se sumarán otras 400.

“Antes muchas comunidades aquí en Chihuahua no tenían luz eléctrica, porque no era negocio anteriormente, estoy hablando de la época de López Mateos. Pasa lo mismo con el internet, no hay servicio porque no hay negocio”, explicó.

“Esto no es un negocio, es un derecho que deben tener las personas. La CFE aún con las complejidades que tiene la sierra tiene casi el 100% de los mexicanos con electricidad”, concluyó.

La CFE tiene en el país un 99.6% una cobertura en el país, es decir, casi el 100% de mexicanos tiene electricidad, y en Chihuahua muy cercano a ese porcentaje, por lo cual con este proyecto de internet será muy benéfico para los chihuahuenses.

Añadió que en ocasiones hay fallas eléctricas, sin embargo la CFE, ofrece un servicio de manera muy responsable y eficaz.