Somos la mejor opción para representar los intereses de los trabajadores de Sección 42: Gabriel Faudoa

“El magisterio estatal nos ha recibido de forma extraordinaria, ha sido receptivo a nuestras propuestas y plan de Trabajo, lo que prometimos desde el primer día de campaña de hacer nuestro proselitismo sin ataques, ofensas, mentiras ni infundios ha dado resultado, se ve, se nota la simpatía hacia nuestro proyecto al constatar la enorme respuesta que hemos tenido en todas las regiones” manifestó Faudoa Villegas.

Luego de visitar desde Ciudad Juárez hasta Jiménez, de Ojinaga hasta Chínipas, y desde Janos hasta Uruachi, la planilla ECO 42 se alista para representar a todos los agremiados tras la votación que se efectuará el martes 5 de abril.

“Lo hemos platicado y analizado al interior del valioso equipo que por fortuna me permiten encabezar, no obstante que las encuestas nos ubican el frente de este proceso electivo, trabajaremos hasta el último día para seguir convenciendo que somos la mejor opción para representar los intereses de la base trabajadora de la Sección 42”.

En la fiesta de cierre le pidió a los agremiados revisar que se encuentran en el padrón electoral a fin de que identifiquen su ADE y participen en la fiesta democrática.

Finalizó expresando “Como planilla ECO 42 hacemos un llamado a todos nuestros simpatizantes a no caer en el juego de las descalificaciones y ataques, estamos a horas de lograr el objetivo, no atacar, no difamar y menos agredir, que siga siendo nuestra meta la consolidación de un gremio sólido y fuerte como lo merecemos”.