Órgano Interno de Control ha sancionado a 26 policías municipales

La titular del Órgano Interno de Control (OIC), Carmen Hidalgo, dio a conocer que recientemente 6 funcionarios municipales fueron sancionados por mal actuar dentro de sus labores, destacando que tres de ellos fueron agentes del cuerpo de la policía municipal, quienes fueron suspendidos de su empleo.

Además, detalló que, de los casi mil 400 policías dentro de la corporación, hay 200 carpetas de investigación por diversos reportes en donde el agente tuvo un mal actuar con algún ciudadano.

No obstante, resaltó que menos del 1% de los casos procede, esto debido a que no se termina de comprobar la responsabilidad del personal implicado o bien, no proceden para la investigación.

Detalló a su vez que un total de 26 policías obtuvieron medidas disciplinarias, a lo que el Comisario Julio César Salas, director de Seguridad Pública Municipal aclaró que hay cero tolerancias para aquellos que tengan mal comportamiento ante la sociedad, sobre todo en temas de violencia.

“Apoyo al Órgano Interno de Control para sancionar ejemplar y rápidamente sacar a los compañeros que no merecen tener el uniforme de policía”, sentenció el Comisario Salas durante la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por su parte, la titular del OIC indicó que, de esas 26 sentencias que se llevaron a cabo, 23 fueron remociones de trabajo y tres más se trataron de suspensiones en el empleo sin goce de sueldo.

El trabajo que realiza el Órgano se basa en recibir las denuncias en contra de las personas servidoras públicas y contra los elementos de la Policía Municipal, ya sea por hechos u omisiones que sean consideradas como faltas administrativas.

Al encargarse de la investigación, se garantiza que ésta será justa, objetiva y eficaz, mejorando la continua mejora de las instituciones de gobierno y seguridad, brindando transparencia en todo momento sobre los casos a realizar.