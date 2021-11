Órganos autónomos, valientes ante ataques del presidente: ministro Cossío

“Hay que reconocer que el presidente de la república ha atacado a varios de los órganos autónomos, ha dicho cosas que no me parece que sean ciertas, sobre la Suprema Corte, de algunos de sus integrantes, de los jueces, magistrados, del Instituto Nacional Electoral; por otro lado hay que reconocer que muchos de estos órganos han resistido; el INE tuvo una conducta muy digna y tomó decisiones correctas, la Suprema Corte también ha estado”, así lo explicó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación José Ramón Cossío.

Comentó que la tensión que se ha dado en torno a la división de poderes en el país es totalmente natural y obedece a una agenda del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien busca acumular el mayor poder posible, para posteriormente utilizarlo para concretar el proyecto de la cuarta transformación, sin embargo la respuesta que han tenido los organismos autónomos ha sido muy inteligente y valiente al mismo tiempo, al poder hacer frente a este tipo de embates.

Señaló que si bien dicha tensión es natural, resultaría muy grave que el presidente López Obrador intentara adquirir el poder absoluto, utilizando persecución política, abriendo juicios, procesos o actos similares.

“Él (el presidente) sí ha intentado tomar el poder, pero me parece que las instituciones han tenido respuestas inteligentes y valientes; esos organismos que han sido atacados han resistido de una forma muy inteligente y valiente, como en el caso del INE y de la SCJN”, dijo el doctor Cossío.

En torno a las reformas estructurales y contrarreformas impulsadas y puestas en marcha por el presidente López Obrador, el ministro en retiro señaló que han sido varias las que se han impugnado ante los máximos entes nacionales e internacionales, como lo es el caso de lo que se analiza en la Suprema Corte respecto al proceso de militarización que se está viviendo en el país.

Añadió que dentro de las acciones también se analizan varios recursos que la oposición ha puesto en contra de obras como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, entre otras.

“Sí creo que muchas de estas decisiones del Ejecutivo pueden ser muy cuestionables constitucionalmente, pero otra vez están sometidas y van a ser decididas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y otros órganos de nuestro país; lo que sí sería muy peligroso es que los involucrados en las instituciones fueran cediendo a la presión política o al temor al presidente, si es que esto existe, y entonces así se pueda ir apoderando el presidente de todo el espectro constitucional y los elementos centrales de la división de poderes y de los derechos humanos”, resaltó José Ramón Cossío.

Respecto al manejo que se ha tenido en torno a los derechos humanos, Cossío Díaz expresó que existe una intensa discusión, sin embargo dijo no coincidir con la postura que ha tomado el Ejecutivo y el análisis que ha tenido el presidente, quien ha calificado en varias ocasiones que las agendas feminista, ambientalistas y la protección a los animales obedecen al neolibrealismo.

“Yo creo que no es así, el cambio histórico en nuestro tiempo comienza después de la Segunda Guerra Mundial, en ese tiempo el feminismo estaba muy bien construido teóricamente y con buenos elementos; la agenda medioambiental también tenía importantes avances; entonces no es cierto lo que dice el presidente, porque la evidencia histórica muestra otra cosa”, resaltó el ministro.

Atribuyó la crítica del presidente a esas agendas, porque varios de esos derechos se contraponen a las intenciones del proyecto de la 4T, lo que motiva al mandatario federal a etiquetarlos como temas neoliberales.

Celebró que en el caso de Chihuahua, actualmente los poderes del Estado estén encabezados por mujeres, pues señaló que históricamente los hombres habían construido mecanismos de control sobre las mujeres, lo que se fue reforzando en muchas etapas de la historia, y actualmente se viven cambios culturales, donde las mujeres están reconociéndose a sí mismas como capaces, comienzan a ocupar posiciones y se preparan mucho más.

“A mí me da mucha alegría que podamos vivir actualmente, en estos y muchos otros ámbitos, la mayor igualdad posible, de otra manera me parece que la convivencia seguiría complicándose, la violencia seseguiría acrecentando y así no se puede llegar a una paz social; me parece un excelente proceso histórico que ojalá y sea irreversible”, subrayó José Ramón Cossío.