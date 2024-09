Paciente lleva esperando tres semanas por cirugía; IMSS señala que esperan el material

Luego de más tres semanas desde que el joven Santos Iván Martínez sufriera un accidente en motocicleta y resultara con una fractura, reportó no haber sido intervenido con la cirugía correspondiente por parte hospital en que se encuentra, a lo cual, señaló sentirse temeroso de contraer una infección.

Santos fue ingresado al Hospital IMSS Morelos el pasado sábado 7 de septiembre, tras haber sido embestido por un vehículo en Riberas de Sacramento cuando circulaba en su motocicleta, resultando con una fractura interna en el fémur de la pierna derecha, la cual hasta el momento no ha sido tratada debido a que requiere una placa especial, la cuál supuestamente ya fue pedida, sin embargo, mencionó que no le han dado fecha para la cirugía.

Ante la denuncia, el hospital indicó que parte del protocolo para tratar una herida como la del joven Santos, es necesario que la herida se desinflame por completo antes de proceder quirúrgicamente, además, requieren de una placa especial para reparar la fractura, misma que al no conseguirse dentro del estado, tarda en llegar.

Asimismo, señalaron por parte del nosocomio que el hombre está siendo atendido como corresponde, y que la tardanza para este tipo de situaciones es normal, no obstante señalaron que entienden la desesperación del paciente y de su familia, dado a que se trata de una fractura y a pesar de estar medicado, no el dolor no es fácil de manejar.

Santos Iván Martínez comentó que el incidente tuvo lugar cuando se dirigía a su domicilio en la colonia Riberas, cuando en un cruce un vehículo lo embistió, tirándolo de la motocicleta y resultando con la lesión de consideración mencionada, por lo que fue trasladado al hospital para ser atendido y desde entonces ya pasaron poco más de tres semanas, en las cuales no ha recibido el tratamiento correspondiente.

El joven utiliza la motocicleta como medio de transporte desde hace más de un año, en el cual ya había sufrido otro accidente a causa de otro vehículo que no respetó su espacio y terminó impactando contra el motociclista.

Derivado de este incidente, Santos resultó en el hospital con una fractura expuesta en el peroné y la tibia. El joven agregó que en esa ocasión fue atendido rápidamente debido a que por la herida de gravedad, estaba perdiendo mucha sangre.

A pesar de que está lesión curo hace varios meses, resaltó que ahora que se encuentra esperando en el hospital, se percató de lo que parece ser una supuración en la zona de la vieja herida y teme que por las bajas defensas que está experimentando a causa de su presente lesiones, se vaya a infectar, y que por eso, tarden todavía más en realizarle la intervención quirúrgica.

El joven mencionó que al preguntar la fecha en que llegará la placa para que le realicen la cirugía, los médicos no tienen siquiera una fecha estimada, por lo cual decidió realizar esta denuncia, a fin de exponer lo que está ocurriendo en su caso en un intento de que la situación mejore.

Por parte del hospital, resaltaron que la tardanza en la espera del tipo de placas que se necesitan para las cirugías como la que requiere Santos, es normal, y que desde ahora darán mayor explicación en cuestión del tiempo de espera que representa el pedir este tipo de piezas para una correcta intervención quirúrgica.