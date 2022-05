Pacientes con Esclerosis Múltiple reparten volantes y sensibilizan a autoridades del IMSS

Pacientes diagnosticados con Esclerosis Múltiple se dieron a la tarea de entregar volantes con información sobre este padecimiento neurológico que afecta a la población de entre 20 y 40 años de edad, cuyo tratamiento es costoso y en ocasiones los pacientes del IMSS no cuentan con el medicamento necesario.

Esta enfermedad se caracteriza por hormigueo, trastornos en la sensibilidad, alteraciones del equilibrio, temblor involuntario, rigidez, espasticidad y debilidad en las extremidades, entre otras, por lo que es necesario identificarlas a fin de acudir con el especialista y obtener el tratamiento adecuado, pues no es mortal pero si muy incapacitante.

Marisela Gallo, una de las pacientes y miembro de la asociación Chemac -Chihuahua Esclereosis Múltiple Actitud y Compromiso informó que la entrega de información forma parte de la campaña mundial de difusión y sensibilización, pues se trata de una enfermedad del sistema nervioso que afecta la mielina del cerebro y médula espinal. La mayoría de los pacientes a quienes se les diagnostica tienen entre 20 y 40 años.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Las mujeres tienen de 2 a 3 veces más probabilidad de desarrollar esta enfermedad que los varones, a la fecha no se conoce una causa específica, pues influyen factores ambientales y genéticos, pero si se conoce que el brote puede darse en situaciones de estrés continuo.

Marisela detalló que se trata de una enfermedad muy frecuente en adultos jóvenes, que no es contagiosa, ni mortal, pero puede llegar a ser incapacitante.

Si usted detecta fatiga, alteraciones visuales, alteraciones sensitivas como son adormecimiento de brazos y piernas, mareo o vértigo, dificultades para hablar, dolor, dificultades urinarias, pérdida de fuerza en las extremidades, temblores o reacciones involuntarias de las extremidades, problemas intestinales, y rigidez muscular debe acudir con el neurólogo.

“Estamos entregando estos volantes porque la gente casi no la conoce, muchos de los síntomas no se ven, y en ocasiones, no se comprende la enfermedad sobre todo hay trabajos donde los patrones no lo entienden”, señaló Marisela.

Hay tratamientos para retrasar el progreso de la enfermedad y controlar los síntomas, con el fin de que la persona que la padece tenga una buena calidad de vida, toda vez que la velocidad de pérdida de tejido puede llegar a ser tres veces más rápida que en alguien sano.

En la Asociación se encargan de ayudar a los pacientes a conseguir el medicamento pues es sumamente costoso, solo uno de los medicamentos denominado Fingolimod se cotiza en 62 mil pesos mensuales.

Los pacientes que se atienden en el IMSS, en ocasiones batallan para que en la farmacia les surtan el medicamento, pues aluden que no lo tienen, el faltante afecta a los pacientes, pues deben tomarlo a diario de por vida.

Los pacientes incluso han tenido que organizar manifestaciones y el cierre de la avenida Universidad en la capital, a fin de obtener una respuesta de las autoridades el IMSS.

Si desea obtener mayor información sobre la EM y tener una mejor calidad de vida puede comunicarse a los teléfonos 614244-8552, 614239-8673 y 614488-1601.