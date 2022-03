Pacientes renales han esperado cuatro años por trasplante de riñón

La falta de voluntad política y el compadrazgo del funcionariado en la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua ha provocado que luego de cuatro años pacientes renales sigan en espera del trasplante de un riñón, afirmó el abogado Ricardo Barrio Mirazo.

En el marco del Día Mundial del Riñón, conmemorado este jueves 10 de marzo, expuso la problemática que enfrentan centenares de pacientes de este tipo en la entidad chihuahuense.

A sus 54 años de edad, compartió que lleva dos procedimientos de este tipo y aguarda por un tercero, ya que el segundo órgano trasplantado dejó de funcionar en 2018, y actualmente sobrevive gracias a la hemodiálisis que recibe cada tercer día.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Observó que para la primera intervención esperó un año, para la segunda ocho meses, y para este calculaban que máximo serían 12 meses, pero “todo se paralizó con la administración de Javier Corral, el secretario (Ernesto) Ávila (Valdez) frenó todo, y ahora con la nueva administración sigue la misma gente”.

Resaltó que la gobernadora María Eugenia Campos Galván se comprometió a que las políticas públicas en beneficio de la ciudadanía serían su prioridad, y aunque las están atendiendo, se ha descuidado a este tipo de pacientes.

Dijo que ninguno de los actuales integrantes del Comité de Trasplantes ha hecho ni un solo procedimiento quirúrgico de este tipo, y aunque se sabe que el secretario de Salud, Felipe Fernando Sandoval Magallanes, ya instruyó que se reactivaran, no ha ocurrido nada.

“Y o está mal informado, o es omisión, y la omisión también es corrupción”, aseveró.

Mediante una carta abierta dirigida a la gobernadora y al titular de la Secretaría de Salud Estatal expuso que para seguir vivas las personas en tratamientos de hemodiálisis dependen de “Dios y de una máquina que purifica nuestra sangre cada tres días”.

De igual manera, resaltó que entre los años 2015 y 2020, la cantidad de trasplantes renales que en promedio se realizaban anualmente se redujo de 55 a 7, según la información del Centro Nacional de Trasplantes (Cenatra).

“El objeto de la presente no es otro sino el de solicitar… se ponga especial atención y se brinde la mayor diligencia a su alcance… en materia de donación y trasplantes de órganos en nuestro estado, expuso en la carta.

Ricardo Barrio compartió que la condición física que ha enfrentado desde hace 22 años derivó de una agresiva diabetes juvenil que se le manifestó a los 11 años, y lo hizo insulinodependiente.

“Con el tiempo vinieron la retinopatía diabética, el desprendimiento de retina, y la falla de los riñones. Actualmente me tengo que checar la glucosa siete veces al día, y mi familia siempre está al pendiente de si pude despertar”, describió.

Mencionó que se estima que existen alrededor de 200 pacientes en espera de recibir un trasplante, en todas las instituciones de salud pública del estado.

De no contar con alguna cobertura gratuita para la salud, la cirugía costaría por lo menos 800 mil pesos, además de los medicamentos que se deben tomar para que funcione, como los inmunosupresores, advirtió.

“Llegué a tomar 18 medicamentos diarios, ahora ya sólo tomo seis, pero porque me cuido mucho. Después del trasplante hay que permanecer una semana en el hospital, y luego, estar 40 días en aislamiento en casa, porque intencionalmente se disminuye el sistema inmune para que el cuerpo no rechace un órgano que no es suyo, entonces estás vulnerable a cualquier infección”, detalló.

Agregó que para las personas con insuficiencia renal el costo de vida es muy alto, por lo que llaman al Estado a reactivar los protocolos y la coordinación institucional, que hasta antes de 2017 mantuvieron a Chihuahua dentro de los primeros cinco lugares a nivel nacional, en cuanto a la realización de trasplantes de órganos.

Comparó que con el gobierno de Patricio Martínez García este funcionamiento se agilizó considerablemente, y funcionó bien durante el sexenio de César Duarte, a pesar de que el titular de la Secretaría de Salud no era médico.

“Fue hasta la de Javier Corral, con el nombramiento de los comités para los centros de Trasplante, que se frenó todo”, destacó.

Mencionó que en 2021 sólo hubo un trasplante de riñón, y en lo que va de 2022 no ha habido ninguno, por lo que las y los pacientes renales que esperan por uno temen que transcurra más tiempo sin operar.

“Mi llamado es al secretario de Salud, que es el responsable de la salud de los chihuahuenses. Hay favoritismo, corrupción, amiguismo, tutelaje entre ellos, es un grupo muy cerrado de médicos, donde hay rivalidades, y hacen que haya órganos, pero que se echen a perder, terminan en el crematorio y nosotros seguimos esperando”, expresó.

Agregó que “mi mayor interés es que me hablen como me han hablado otras veces y me digan: Oye, que ya cayó un riñón, parece ser que sí te lo podemos poner, vete para tal hospital que me pueden trasplantar”.

Para el Gobierno del Estado el proteger la salud de la ciudadanía es cuestión de administrar una correcta política pública, de manera que resolver esta problemática es “más fácil de lo que parece”, consideró.

“A quienes estamos sometidos y conectados a una máquina para sobrevivir, sí nos urge. Le pedimos al secretario de Salud que él designe para el comité a las personas que considere adecuadas, con base en sus conocimientos clínicos y técnicos, para que se implemente una verdadera procuración de órganos, y no en el amiguismo, que es lo que nos tiene a nosotros comprometidos”, concluyó.