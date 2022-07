Pactan Western Union y Mercado Pago digitalizar el pago de remesas internacionales

Pablo Francisco Porro, Gerente General de Western Union y Jorge Cabrera, Director de cuentas digitales de Mercado Pago, anunciaron esta mañana vía reunión de Zoom, una alianza entre ambas instituciones, para que las personas de México que reciben remesas de Estados Unidos, puedan cobrar su dinero por medio de una aplicación en su teléfono móvil, así como utilizar otros servicios financieros que ofrece la empresa mexicana.

En una conferencia de prensa que se ofreció a distancia, el representante de Western Union en México, el Caribe y Centroamérica, indicó que actualmente la empresa estadounidense tiene 160 años ofreciendo sus servicios y tiene presencia en 200 países, estableciendo conectividad con más de 5 billones de cuentas bancarias en todo el mundo.

“La industria del movimiento de dinero ha evolucionado, por lo que queremos ofrecer más alternativas a las personas para generar una transacción de una cuenta bancaria”, comentó el ejecutivo y añadió que actualmente el 70% de las remesas se cobran en efectivo, puesto que en México aún hay una poca cultura financiera entre las personas, ya que más del 60% de los adultos no tienen una cuenta bancaria y más del 50% de las personas en el país no están bancarizadas, siendo esto un nicho de oportunidad para la penetración de la banca digital.

Te puede interesar: Podrá convertir Infonavit 130 mil créditos a “pesos” para evitar incrementos en saldos

Agregó que desde 2019 la recepción de remesas ha crecido de forma significativa, por lo que México se ha convertido en el tercer país receptor de remesas a nivel global, detrás de India y China; “se transfirieron más de 50 mil millones de dólares durante 2021, en su mayoría las remesas provienen de Estados Unidos por el contexto histórico y por los flujos migratorios”, comentó.

Por su parte, Jorge Cabrera indicó que la mejor solución para cobrar una remesa se encuentra al alcance de la mano, en el propio celular, pues al descargar la aplicación de Mercado Pago, las y los usuarios tienen la posibilidad de cobrar sus envíos sin tener que acudir de forma presencial a algún establecimiento, a realizar largas filas y a enfrentar diversas complicaciones, desde las inclemencias del tiempo, hasta la incertidumbre de que no haya sistema o no se pueda realizar el cobro.

“Una de las ambiciones más grandes de la empresa es democratizar los servicios de la banca digital y llegar a nuevos usuarios para ofrecer nuestros servicios, que no solo son los de la transferencia de dinero, sino que también ya tenemos 12 millones de líneas de créditos aprobadas para los usuarios en México y se otros servicios financieros de alta tecnología”, comentó. Agregó que Mercado Pago es una entidad regulada por el Gobierno de México, por lo que es una institución financiera formal y cuidadosa de las medidas de seguridad para sus usuarios.

Actualmente existe una tarjeta de Mercado Pago con Master Card que se puede utilizar para comprar en línea, hacer retiros en ATM y realizar compras en físico y en general utilizarla como cualquier otra cuenta bancaria; indicó que solo en el primer trimestre del año en curso, se movieron 27 billones de dólares en un billón de transacciones, por lo que celebró la confianza por las y los usuarios que eligen Mercado Pago y dijo que esperan llegar a más clientes para brindar sus servicios.

¿Cómo funciona?

Las personas que están en Estados Unidos, acuden a una sucursal de Western Union, Orlandi Valuta o Vigo, en donde realizan el envío de dinero y se genera un código, que enviará a la persona que se encuentra en México por recibir el dinero; la persona receptora ingresará éste código en la aplicación de Mercado Pago y tras un breve proceso de validación (reconocimiento facial), automáticamente entra el dinero a su cuenta de Mercado Pago.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Chihuahua Presentan esquemas financieros para zona Rural

“No puedo compartir el número de usuarios que tenemos, pero podemos hablar de que son millones y el 90% de ellos han calificado nuestro servicio como “Excelente”, pues realmente es muy cómodo el hacerlo directamente en el celular y sin trámites, ni papeleos, sin formarte en el sol y arriesgarte a que no haya sistema o el establecimiento no te pueda entregar el pago”, aseguró Cabrera.

Por otro lado, indicó que la persona que recibe el dinero no lo tiene que sacar inmediatamente, sino que puede quedarse en su cuenta de Mercado Pago y utilizar la tarjeta para realizar sus compras y retiros en cajeros automáticos, e incluso que se les ofrece un rendimiento neto del 6% sobre el dinero que se tenga en su cuenta; la tarjeta es muy segura, no tiene números ni nombre y también se puede retirar el efectivo vía transferencia bancaria sin costo. Si no se cuenta con la tarjeta o plástico, se puede acudir a uno de los más de 7 mil comercios en donde se puede retirar el efectivo sin cobro de comisión.

“Estamos muy contentos de saber que, aunque la mayoría de nuestros usuarios se encuentran en el rango de edad entre los 25 y los 45 años, también tenemos clientes de 70 años y más, lo cual indica que la digitalización de nuestros servicios interesan a la población, por la comodidad y la facilidad de usar la aplicación.