Padres de familia denuncian maltrato contra su hijo en jardín de niños San Rafael

Dos padres de familia se vieron obligados a llamar a una unidad de la policía municipal, luego de que en el Jardín de Niños DIF San Rafael se negaran a entregarles a su hijo de 4 años, alegando que debía llegar primero la inspectora de la institución.

Durante la mañana del pasado 28 de septiembre, una hermana de la madre de familia paso cerca del kínder para verificar que el menor se encontrara en clases, dado a que en múltiples ocasiones el niño se había quejado de que su maestra no le permitía entrar al salón con sus compañeros de clases.

Una vez que la mujer vio a su sobrino fuera del salón llamo a la madre y le pidió al niño que tocara la puerta del salón para que lo dejaran entrar, sin embargo, no hubo respuesta de parte de la maestra, así que la tía del niño decidió tocar el timbre de la escuela para que vieran que el menor estaba fuera de su aula.

La madre contó que no tardó mucho en llegar a la escuela junto con su esposo para pedir una explicación de porqué el menor no se encontraba en clases, la maestra de preescolar les explicó que su hijo había tenido una crisis de hiperactividad donde arrojo el material didáctico por el salón y peleaba con sus compañeros, “aunque hubiera tenido una crisis, ¿Por qué lo deja solo afuera?” comentó la madre del niño.

Cuando recién entro el niño al Jardín de Niños DIF San Rafael, contó la madre que los obligaron a firmar un acuerdo donde debían pasar por el niño una hora antes de la salida oficial, debido a que “el niño es muy vago”; la quejosa comentó que es cierto que su hijo tiene hiperactividad, por ello es que se está tratando con una psicóloga privada que ellos mismos le obligaron a buscar.

En lugar de esperar a que su seguro les brindara una cita con el psicólogo, les pidieron que buscaran a uno particular en un lapso de 15 días para que pudiera volver al kínder de forma regular; cuando este método no funciono, porque los resultados se ven a largo plazo no a corto, tanto la directora como la maestra del niño les dijeron que tenían dos opciones, que le contrataran una maestra particular o reducir el tiempo en el jardín de niños.

Decidieron firmar el acuerdo donde el niño pasaría solo una hora y media dentro del jardín de niños, petición que no cumplieron al dejar al menor fuera del salón casi inmediatamente en cuanto entra a clases.

Además, la madre del menor asegura que en más de una ocasión la maestra ha realizado comentarios sobre el comportamiento del niño en frente de sus compañeros, lo que le genera vergüenza y rechazo a volver al mismo kínder todos los días.

El agente de la policía municipal levantó la denuncia de parte de los padres de familia hacia el Jardín de Niños, la quejosa recalcó lo amable y comprensible que fue el agente con ellos; e incluso con las maestras de la institución dado que el reporte incluyó su versión, el uniformado mantuvo una posición imparcial que beneficio a que ambas partes se tranquilizaran.

Esta misma mañana la madre de familia comenzó a buscar un nuevo Jardín de Niños donde su hijo se sienta más cómodo y las maestras comprendan la dificultad por la que pasa el menor; además, comentó que se acercaría a la Secretaría de Educación Pública para denunciar el maltrato que recibieron en la escuela.