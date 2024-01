Padres de familia se manifiestan en kinder; empleado es acusado de abuso sexual

Padres de familia del Jardín de Niños Sur, ubicados en la zona sur de la ciudad, se manifestaron al enterarse de un supuesto abuso sexual que había sido cometido en perjuicio de uno de los menores de esta institución educativa.

A un costado de la Comandancia Sur, padres de familia se reunieron en dicho kinder para pedir a las autoridades respuestas sobre la situación y atender esta problemática, toda vez que desde el mes de septiembre, se registraron los hechos y a la fecha la autoridad no ha tenido avance en esta investigación.

El grupo de inconformes se reunió con los encargados del plantel, donde expusieron el caso y dieron con el posible responsable de los hechos, por lo cual exigieron que fuera retirado de la escuela y se pudiera procesar formalmente.

Todo lo anterior debido a que lo ocurrido fue expuesto por medio de un grupo de Facebook y uno de WhatsApp, donde la madre de familia refirió que se "cansó de esperar respuesta de la Fiscalía, así que les dije a las madres de familia del kinder lo que había pasado”, al explicar que había dado a conocer los hechos de forma pública por el nulo avance en la investigación.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El supuesto hecho ocurrió el pasado mes de septiembre del 2023, donde la madre del menor, comentó que al descubrir lo ocurrido de inmediato contactó con las autoridades para denunciar lo ocurrido, llevando las evidencias las cuales se incluyen en la denuncia con folio 19-23-0021253, una truza de niño color rojo, talla 4, marca polo con una mancha seca, la cual presentaba restos de esperma.

Los padres del menor afectado lo sacaron del Jardín de Niños al día siguiente, al mismo tiempo que se interpuso la denuncia, asimismo, la madre del menor mencionó que en la FGE le pidieron que no brindará información sobre lo ocurrido para no entorpecer la investigación.

Sin embargo, a cuatro meses desde que se puso la denuncia y al no ver avances, la madre decidió publicar en un grupo de Facebook que tuvieran cuidado los padres de familia que tienen a sus hijos en dicho jardín de niños, platicando sobre su historia y lo que le pasó a su menor.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Esta noticia causó expectación en los padres de familia, quienes rápidamente acudieron a la escuela a recoger a sus hijos y para hablar con la directora del kínder, dado que, no sólo conocían al hombre que acusaban, sino que lo habían visto recientemente en las instalaciones aún laborando.

"¿Porqué no nos dijeron lo que había pasado?, Yo me enteré desde el grupo de WhatsApp", fue una de las preguntas que resonaba en las instalaciones del Jardin de Niños, donde también exigían respuestas de parte de las maestras quienes indicaron no saber de lo ocurrido.

Entre las exigencias, los padres de familia insistían que el hombre acusado debió de haber sido suspendido del kínder desde que se le acusó del delito de abuso sexual.

“Me hubiera gustado que se habla desde el día 1, me enteré por un grupo de Facebook, no por la institución”, una de las madres de familia mencionó que su hijo pasa gran parte del día en la estancia, por lo que, no quiere preocuparse en su trabajo de los tratos que recibe en el jardín de niños cuando se supone que es un espacio seguro para las niñas y niños.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Ante las exigencias para esclarecer la situación, acudió a las instalaciones Francisco Arizpe de la Fiscalía General del Estado Zona Centro, para ayudar con las dudas de los padres de familias, que esperaron aproximadamente dos horas a su llegada.

Arizpe indicó que los resultados del ADN encontrado en la ropa interior del menor y la muestra del supuesto responsable del abuso, aun no se encontraban disponibles, al mismo tiempo, explicaron que no tienen la jurisdicción para pedir que el hombre sea removido de su cargo.

Además, indicó que ningún detalle sobre el caso puede ser revelado para no entorpecer la investigación, por ello, dejó las siguientes decisiones a tomar a los padres de familia, sobre si seguir en la estancia infantil o bien, pedir que la directora en turno sea removida.