Padres piden destitución de directora de la primaria J. J. Rousseau

La sociedad de padres de familia de la Escuela Primaria Juan Jacobo Rousseau, piden la destitución de la actual directora de la institución por presuntas actividades perjudiciales para los alumnos, maestros y los mismos padres de familia.

Las madres de familia comentaron que debido estas actividades preocupantes de parte de la directora, varios maestros y alumnos han decido desertar de la escuela, dado que los tratos hacia el alumnado y el personal docentes es hostil.

“Ella voltea las cosas” comenta la jefa de Sociedad de padres de familia, “nos preocupa que ha llegado a agarrar dinero sin autorización de Sociedad de Padres”, esta es solo una de las faltas de las que se le adjudican a la directora, ya que la hostilidad ha llegado a la violencia física con los padres de familia.

Otro de los casos que comentaron las madres, es que tres días antes de entrar a clases la directora público en redes sociales que cambiaría el uniforme y quien no lo lleve no podría entrar a la escuela, sin embargo, los padres ya habían comprado sus respectivos uniformes y no deseaban gastar más dinero que no tenían.

“Piensa que es la máxima autoridad e impone sus decisiones” comento otra de las madres, “ni la sociedad de padres ni los maestros pueden tener una reunión con ella porque manipula la situación a como a ella le conviene”, contaron las ciudadanas que no han podido comunicarse con el Consejo Técnico debido a que supuestamente la directora no los deja con la excusa de que ella es el enlace entre ambos lados.

Otro de los casos en los que se ha visto envuelta la directora, es sobre la prohibición de la entrada al inspector de la escuela, “ella viene, manipula a la gente, incluso ha dicho que con un regalito que le lleve a las secretarías puede hacer a su antojo”, comentó la preocupada madre.

Supuestamente, la directora de le Primaria Juan Jacobo Rousseau viene con antecedentes de la Ciudad de Juárez, donde se supone que realizo el mismo tipo de actividades ilícitas y en lugar de ser destituida le otorgaron una escuela en la capital.

Varios padres de familia han decidido sacar a sus hijos de la institución debido a la supuesta prepotencia que tiene la directora con los alumnos, ahora tienen miedo de que por la falta de alumnos se cierre la escuela.

Es común ver a la directora rondando por los salones pegada a las ventanas, pues según las madres de la Sociedad de Padres de Familia, a esta le gusta vigilar las clases que imparten los docentes e intervenir si considera que no se está explicando bien alguno de los temas, lo que molesta a los maestros.

“No vamos tener una junta sin un inspector o alguien que tenga mayor jerarquía que ella, porque queremos sentir que nos protegen”, la Sociedad de Padres de Familia no están de acuerdo con las formas de proceder de la directora, es por ello que desean que se le haga un tipo de auditoria y que se considere seriamente el destituirla de su cargo, “ella tiene un problema con sociedad de padres, que quede claro las cosas aquí se hacen bien y queremos que se hagan legalmente”.