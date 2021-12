PAN y Morena no contemplan posadas por aumento de contagios

Los dirigentes estatales del PAN y de Morena, no contemplan celebrar posadas de manera presencial, para evitar la aglomeración de personas y no exponer a sus militantes a contagios de Covid-19, sobre todo en esta oleada de contagios, registrada las últimas semanas.

En este sentido Gabriel Díaz Negrete, dirigente estatal del PAN, mencionó que, aunque no existe en este momento, un llamado oficial por parte de las autoridades, para que se cancelen ese tipo de festividades, en ese partido se actúa en concordancia con el semáforo epidemiológico y se optó por cancelar.

“No nos lo han pedido, pero nosotros ya hicimos lo propio, por ejemplo, en Ciudad Juárez ya se pospuso, en Chihuahua se realizará virtual, en Camargo en donde también ya se tenía preparada, se va a posponer, y así se está haciendo en todo el estado”, explicó el panista.

Subrayó que, a los dirigentes de los comités municipales, se les ha pedido que sólo hagan posadas, en caso de que puedan garantizar que se cumplirá con la reglamentación del aforo permitido en semáforo amarillo y cumpliendo de manera estricta con todas las medidas de prevención, de lo contrario, se deberán abstener de realizarlas.

Por su parte el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro, aseguró que no han recibido ninguna notificación por parte de las autoridades de salud, entorno a la suspensión de las posadas, sin embargo, subrayó que Morena no ha calendarizado ninguna festividad, para evitar así la propagación del virus.

“Nosotros no hemos programado festividades de ninguna naturaleza, por motivos de la pandemia, incluso no hemos programado ninguna celebración; las autoridades no nos han hecho llegar ninguna instrucción de cancelar, pero preferimos mantenernos así para no empeorar la situación de la pandemia”, detalló el morenista.

Aseguró que, si las autoridades sanitarias se encuentran regresando el semáforo epidemiológico, seguramente es porque cuentan con los elementos que les indican que hay que tomar las medidas pertinentes, y es responsabilidad de todos acatar esas decisiones.

El presidente del Comité Directivo Estatal del PRI, Alejandro Domínguez, informó que hasta el momento las autoridades de Salud no han girado ninguna instrucción a ese partido político, para que se suspendan las festividades decembrinas que se tiene programas, sin embargo, reiteró que estarán atendiendo cualquier instrucción que les sea girada por las autoridades, entorno a la pandemia o cualquier otro tema.

“No hemos recibido alguna llamada o notificación por parte de las autoridades de salud, pero en dado caso estaremos atendiendo a cada una de las determinaciones que emita el Consejo Estatal de Salud; estamos conscientes de que se vive una nueva ola de contagios y seremos atentos a los llamados de las autoridades”, manifestó el líder priista.