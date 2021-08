Pancho Estrada; Filma su show “La Gira” en Chihuahua

Uno de los comediantes que ha ganado terreno en este medio es el sinaloense “Pancho Estrada” quien con su humor característico ha obtenido la simpatía del público chihuahuense, y así se lo han demostrado sus seguidores de la capital al presentarse en sus shows quienes pasan horas riendo a carcajadas con los chistes que el famoso da a conocer arriba del escenario y en esta ocasión grabó el espectáculo para después subirlo a su plataforma de YouTube.

Sobre las novedades que trae para la concurrencia dijo: “Voy a grabar el especial ‘La Gira’, es la primer ciudad para seguir con Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali e inicié aquí por ser uno de los mejores públicos, Chihuahua siempre nos ha recibido muy bien, estamos muy agradecidos y esto es como brindarles un tipo de tributo y siempre he venido a esta tierra, creo que como unos 12 han sido mis estancias aquí y es una chulada, e incluso le encuentro mucha similitud con la gente de Culiacán, que es de donde soy, en cuanto a manera de ser me identifico mucho con la raza”.

Foto: Ricardo Serrano | El Heraldo de Chihuahua

De sus inicios en esta carrera externó: “Yo era director de ventas en una inmobiliaria, llevaba la publicidad, y voy a un programa de radio a promocionar la empresa donde laboraba, me empiezo a llevar muy bien con el locutor y con el operador de radio y ellos traían un proyecto de empezar el stand up y me invitan a subirme, y les dije que me explicaran de qué se trataba, cuando lo hacen me doy cuenta que es lo que hago siempre en todas las reuniones y fiestas, me animé y desde la primera vez que me subí dije esta cosa es otro rollo, necesito seguir haciéndolo lo más que pueda y desde ahí sólo me dedico a esto, siendo cuatro años ya los que llevo”.

Sin embargo, indica que hay que tener cuidado al narrar ciertos chistes o tocar temas, “yo conté uno de los niños con cáncer donde llevan a Becky G a cantarles, me graban en un show, lo suben a redes, un contacto que me filmó tenía un hijo quien muere de esta enfermedad, entonces me denuncia ante fundaciones, quienes me piden bajar ese chiste de mi espectáculo lo cual lo hice y pedí disculpas, pero considero que lo sacaron de contexto porque el show era para los presentes en ese momento, no era, claro está, el burlarme de los niños, jamás, era en referencia a la artista del porqué la llevan a ella a cantarles a sabiendas que interpreta melodías subidas de tono, pero ya eso quedó en el pasado”, finalizó.

Frase: “El cambiarle el estado de ánimo a una persona que esté deprimida, el agradecimiento y aplauso del público es lo más satisfactorio para mí en esta carrera”