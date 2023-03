Panorama de seguridad no es muy alentador: comandante de la 5ª Zona Militar

La seguridad es un asunto de todos, por lo que la ciudadanía debe coadyuvar con la denuncia anónima, la cual en los últimos meses ha disminuido señaló el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, comandante de la 5ª. Zona Militar en Chihuahua.

El panorama no es alentador, pues la inseguridad se encuentra en niveles altos, no tanto como en el periodo 2008-2010, pero sí es preocupantes, sobre todo porque Juárez es el segundo lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, “eso habla de que no estamos tan bien”, aseguró el general.

El comandante de la 5ª. Zona Militar dijo que es de preocuparse ya que la capital también se encuentra dentro de los 50 municipios con alta incidencia en homicidios, al igual que Cuauhtémoc, que le corresponde a la 42 Zona Militar.

General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Saúl Luna Jaimes, comandante de la 5ª. Zona Militar en Chihuahua / Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Al ser cuestionado sobre lo que falta por hacer en Chihuahua manifestó que cada ciudadano debe entender y promover que la violencia e inseguridad es actividad de todos, es decir, los tres niveles de gobierno, los empresarios y la sociedad.

Al respecto mencionó que la denuncia ciudadana anónima ha disminuido, sin precisar cifras, ya que se entiende el temor que se siente al vivir en un ambiente hostil.

Señaló que es necesario trabajar para que como en el 2010 se logre disminuir la incidencia de homicidio doloso, Ciudad Juárez fue un ejemplo a nivel nacional al recuperar su paz.

En la capital dijo que hay dos grupos en rivalidad constante, uno de ellos es La Empresa y el otro el Cártel de Sinaloa, los cuales están involucrados en los últimos homicidios registrados.

“El problema es muy complicado, pero los especialistas nos dicen que el 85 por ciento de los homicidios es por motivos de narcomenudeo”, señaló.

El General afirmó que la convivencia social armónica es algo que debemos buscar cada uno de los miembros de la sociedad desde sus trincheras: el hogar, escuela, negocio y oficinas.