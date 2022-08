Panorama desolador en El Granero: buscarán defender las presas con amparo 

Chihuahua seguirá en la defensa del agua de las presas, dado que la afectación del modelo matemático planteado por el Consejo de Cuenca del Río Bravo sólo toma en cuenta las presas de Chihuahua y de Coahuila, es decir, sólo una porción de toda esa cuenca. El ingeniero Mario Mata Carrasco, vocal del Consejo de Cuenca del Río Bravo, aseguró que de ser necesario recurrirán al amparo.

Consideró que no es justo que quieran hacer un modelo matemático basado únicamente en las presas y ríos de Chihuahua, cuando es una cuenca que consta de 14 ciudades ribereñas que se nutren del río y no tienen un solo pozo, “No se toma en cuenta a nuestras ciudades, al uso urbano y doméstico de Chihuahua que también ya queremos migrar al agua superficial y no sólo vivir de los pozos”.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

El ingeniero Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento, explicó que el modelo matemático que está planteando el Consejo de Cuenca del Río Bravo se basa en datos estadísticos anteriores al 2008, no a la condición actual que presentan los estados y los embalses, incluso las condiciones climáticas que se registran.

“No estamos de acuerdo con el modelo matemático y el reglamento que quieren imponer, sólo se toma en cuenta a las presas de Chihuahua, una de Coahuila, pero ninguna de Nuevo León, ni de Tamaulipas, tampoco sus ríos”, dijo.





El modelo sólo está tomando en cuenta al río Conchos de Chihuahua y ríos de Coahuila, que son los aforados, es decir, que se miden para cubrir el Tratado Internacional de Aguas de 1944, que en este caso, el tratado sólo es una excusa para llevarse el agua a la cuenca baja.

Mencionó que pareciera que sólo les interesa perjudicar a Chihuahua y no se toma en cuenta a toda la cuenca, por lo que consideró que no se trata de un reglamento general, sino que sólo se aplicará para los aforados y las presas de la región de Chihuahua.

Reiteró que nunca se han usado las aguas de las presas La Boquilla, Las Vírgenes, El Granero, Venustiano Carranza ubica en el cauce del río Sabinas y río Salado en el municipio de Juárez, Coahuila, para dar agua al tratado, ni para otras asignaciones o concesiones que no sean las locales, porque el pago del Tratado Internacional de Aguas se toma de los excedentes o escurrimientos de los aportantes, no del agua acumulada en los embalses.

Ante ello, recordó que en su gestión como diputado federal planteó dos puntos de acuerdo en los que se cuestionó al Ejecutivo sobre el asunto y la contestación sólo confirmó que el agua de las presas nunca se ha usado para el pago del tratado.

El ingeniero Mata Carrasco destacó que los datos que alimentan el modelo matemático toman en cuenta factores del 2008 y anteriores, lo que significa que la situación no es real, ya que debido al cambio climático las lluvias son más escasas y en el cálculo se usa el escurrimiento virgen, que ya no existe. Tampoco se toma en cuenta las extracciones ilegales que existen en toda la cuenca que también ocasiona que los escurrimientos hacía el río Bravo sean en menor cuantía.

Actualmente, el escenario que vive Chihuahua es muy distinto al de 2020, donde el conflicto por el agua estalló en la región centro-sur, por lo que la defensa del agua será férrea.

“El tiempo nos dio la razón, ya que si se hubieran llevado los 1,100 millones que pretendían extraer no se hubiera podido terminar el ciclo agrícola del 2020, no hubiéramos tenido ciclo agrícola 2021 y 2022. Ahora lo que quieren hacer es llevarse el agua teniendo un fundamento legal, que según ellos va a ser el reglamento que se basa en este modelo matemático”.

En Chihuahua se preparan para defender el agua, ya que el próximo mes de septiembre van a presentar los argumentos para evitar este robo de agua, “Si quieren mayoritearnos nos iremos a un amparo o controversia”.

Cabe mencionar que la reunión del Consejo de Cuenca del Río Bravo se realizó el pasado viernes 5 de agosto la sesión 36 del Grupo Especializado de Modelación y Simulación de Escenarios, en la sala de Organismo de Cuenca Río Bravo, donde Salvador Álcantar, presidente de la Asociación de Usuarios de Riego del Estado de Chihuahua, se levantó de la mesa al considerar la afectación para Chihuahua.

Desolador Panorama en El Granero

Una lancha abandonada en lo que parece ser un charco, es una de las imágenes más tristes que se pueden ver en las inmediaciones de la presa Luis L. León, mejor conocida como El Granero, ubicada a menos de 100 kilómetros de la capital del estado.

La presa se encuentra en los niveles más bajos de los últimos años, debido a la intensa sequía que se registra en Chihuahua, uno de los pescadores afirmó que casi no llueve.

Desde hace siete años la actividad pesquera en el embalse era intensa, de ella vivían alrededor de 20 pescadores, actualmente sólo dos realizan la actividad a manera de sobrevivencia.

Las compuertas de la presa ya no se abren a fin de asegurar el agua que se encuentra en ella, la cual es muy poca, de acuerdo al reporte de la Comisión Nacional del Agua es de 12.8 por ciento.

Los campesinos de la zona de abajo mencionaron que con esa cantidad de agua no se podrá asegurar el cultivo de diversos productos, entre ellos sandía, alfalfa, avena.

En esta cuenca existen muchas tomas clandestinas, las cuales merman el agua, existen varios cultivos de nogal. Sin dejar de mencionar que esa presa es la tributante del Tratado Internacional de Aguas.

El pescador de nombre Rodolfo, quien se encontraba pintando un cuartito que rentará para sobrevivir, señaló que están buscando que los amantes de los deportes extremos lleguen a la zona, ya que desde hace mucho tiempo no acuden visitantes porque la presa se está secando.

Dijo que antes llegaban los paseantes con sus lanchas para pasarse un día de descanso y pesca, pero desde que el nivel del agua ha descendido no se paran ni las moscas.

Sólo las vacas van y deambulan por la zona, en búsqueda de las hierbas que el agua ha dejado al descubierto.