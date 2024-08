Paro de labores en PJF afecta trámite de amparos: Colegio de Abogados

Héctor Vázquez Domínguez, en su calidad del Colegio de Abogados de Chihuahua, expresó que uno de los puntos que más ha afectado a la población con el paro de actividades en el Poder Judicial de la Federación, es en el trámite de amparos y el retraso de audiencias ya programadas.

“La función más importante que tiene el Poder Judicial Federal es el juicio de amparo; el juicio de amparo es un instrumento legal que está al servicio del gobernado,de la gente común; ¿que atiende el amparo preponderantemente?, los abusos de autoridad cometidos por los funcionarios públicos o por las dependencias públicas”, dijo en entrevista exclusiva para El Heraldo de Chihuahua.

Hizo hincapié en que los juzgados federales están en paro, afecta directamente a las resoluciones de ese tipo de problemas; es decir, revisiones de laudos, resoluciones judiciales para la liberación de detenidos y demás ejemplos.

“Si bien el paro de labores que están realizando los trabajadores del poder judicial federal es correcto, porque es una protesta correcta, es parte de los derechos del trabajador, también es cierto que aquí el único perjudicado es el gobernado”, dijo.

Foto: Manolo Aguirre / El Heraldo de Chihuahua

En cuanto a esta protesta, comentó que el gremio se ha mostrado en apoyo a los empleados federales, debido a que la iniciativa fue hecha sin consultar a las barras de abogados ni a la población.

“¿Contra que es la protesta?, la protesta es contra la forma, me parece que el gobierno federal utilizó el peor método para implementar una reforma al Poder Judicial, ya lo vimos con el presidente Zedillo, hubo una reforma y ha habido otras reformas en el poder judicial y no han sido de esta manera, a mi me parece que la forma es la incorrecta por parte del gobierno federal”, dijo.

Para ello, citó que “sacaron la escopeta para matar moscas”, al referirse a la propuesta como violenta, tajante, además de que no tomaron en cuenta las mesas de trabajo, ciudadanía en general ni mucho menos se convocó a las barras y colegios de abogados, los cuales dijo; vendrían siendo los operadores del sistema entre el gobernado y el gobierno.

Vázquez Domínguez, enfatizó que únicamente se tomó la decisión de manera unilateral y dijeron “hay les va”. “Si bien la protesta y el paro son correctos porque son derechos de los trabajadores, también es verdad que los operarios del sistema, que somos los postulantes y sobre todo el gobernado, somos los más afectados”, dijio.