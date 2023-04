Participa Congreso del Estado en primer Macrosimulacro de Sismo del 2023

El Congreso del Estado fue una de las instancias de Gobierno que se unió a la participación del primer Macro Simulacro de Sismo 2023, el cual tiene como objetivo reforzar la cultura de prevención ante cualquier situación de emergencia que se pudiera presentar en el futuro.

Un total de 259 personas fueron las que se evacuaron del edificio legislativo en un total de 4 minutos y 43 segundos para, una vez fuera del inmueble, colocarse en los puntos de encuentro que estaban debidamente señalados en la Plaza de Armas.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

El secretario de Administración del Congreso del Estado, Otto Rodríguez, subrayó la importancia de mantener presente la cultura de prevención, pues comentó que no se sabe en qué momento se pueda presentar algún accidente que requiera la evacuación inmediata del edificio.

Por su parte, el jefe de seguridad de la torre legislativa, Luis Jáquez Calderón, igualmente insistió en que no se debe perder esa costumbre preventiva y recordar que, pese a que en Chihuahua no se registran ese tipo de eventos, no se está exento de que en algún momento pueda ocurrir no solo un sismo sino otro tipo de accidentes como incendios, amenazas de bomba, derrumbes, entre otros.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Destacó que este simulacro se concretó sin incidente alguno y con el apoyo de Protección Civil. Bomberos, Cruz Roja Mexicana y los 60 brigadistas con los que se cuenta en el Congreso del Estado, habiendo dos por cada piso del edificio.

Compartió que estos últimos, además del personal de seguridad, están en constante capacitación de evacuación, primeros auxilios, búsqueda y rescate y control de incendio; precisó que la ley marca realizar al menos dos simulacros por año para abonar en esa prevención que se debe tener en todo inmueble.

Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, personal de Protección Civil detalló que los mismos brigadistas del Congreso del Estado son quienes determinan las áreas para colocar los puntos de encuentro en donde resguardan a las personas una vez que los evacúan del edificio.

Estos lugares son los que los brigadistas consideran seguros para que el personal pueda esperar, mientras se termina de realizar la evacuación y el análisis de la situación.