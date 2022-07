Participa invidente en la carrera por los 95 años del Heraldo

Rubén Corral Chavez de 64 años de edad, invidente desde hace 35, está listo para tomar la salida en la Carrera Recreativa de Colores 5K por el 95 Aniversario de Chihuahua.

"Más que listo, que bueno que El Heraldo hace este evento, hace muchos años también participé en otro de sus Aniversarios y ya era hora que volvieran", dijo Rubén, quien tras haber quedado ciego a causa del thiner que consumía en su juventud, envió su mensaje.



"Esto me pasó a mi, estoy arrepentido por aquello, me metí e los vicios y quise salir cuando ya era tarde" dijo, agregando que desde hace ya 25 años "me he dedicado al ejercicio y me ha ido muy bien", finalizó, quien es padre de una hija, Jessica, junto a su esposa Graciela.

El Heraldo, periódico que ha sido testigo de la historia de nuestro estado, celebra su aniversario en un evento de convivencia sana con sus lectores.