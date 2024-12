Participan expertos en Panel de Conclusiones del Congreso Internacional en DDHH Laborales

Un reconocido grupo de expertos participó en el Panel de Conclusiones del Congreso Internacional ‘Importancia de los Derechos Humanos Laborales, la Conciliación y la Paz Laboral’, que tuvo sede en esta ciudad de Chihuahua, desde el Salón Diamante del Hotel Sheraton, donde expusieron en forma de foro y debatieron Fernando Yllanes Martínez, Alfredo Domínguez Marrufo, Jason Vorderstrasse y José Núñez Leos, y como moderador, intervino Jesús Alberto Zarazúa Pérez.

Alberto Zarazúa, destacó que en Chihuahua se ha hecho un verdadero ejercicio de transparencia y respeto de las y los trabajadores; y en respeto de los patrones, las empresas con certeza jurídica.

“Se puede ver en este ambiente de Chihuahua, de llegada y conservación de empresas, porque han promovido la certeza jurídica en la entidad. Felicitarlos por el extraordinario proceso de comunicación, es momento de llevar conclusiones y trabajo, sobre estas áreas de oportunidad que vemos en el nuevo marco laboral”, comentó.

En el primer tema, el moderador preguntó por las ventajas y desventajas del modelo laboral nuevo en México, en el que Jason Voderstrasse, Agregado Laboral del Consultado General del Consulado de Estados Unidos destacó la rapidez en el nuevo sistema de justicia laboral. En este tema, se unió José Núñez Leos, titular del Comité de Recursos Humanos de Index Chihuahua, mencionó que desde el sector productivo, se hizo más consciente de que en la negociación actualmente, se busca que las dos partes ganen y se sientan bien atendidas, y lograr lo que se ha perdido dentro de una desavenencia, como una de la ventajas de la reforma de la Ley.

“La vinculación cercana que pueda existir entre el sector que produce (patronal) y la autoridad, en el sentido de la correcta interpretación de la Ley, dentro de los centros de trabajo, es donde nosotros realmente hacemos vida lo que la Ley nos pide, ahí particularmente, está la clave. En nuestro estado se ha hecho con mucho cuidado, de manera pronta y expedita”, compartió José Núñez.

Por su parte, Fernando Yllanes Martínez, especialista de Derecho Laboral, director general del Bufete Yllanes Ramos, se refirió a la parte colectiva, en la que dijo, se debe considerar subir a bordo a los trabajadores, en todas las celebraciones sindicales, tanto para el contrato colectivo, como para los convenios de revisión de los contratos de trabajo colectivos.

Además, Alfredo Domínguez Marrufo, director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, destacó como ventajas del nuevo sistema laboral que terminan los contratos de protección, la simulación y los contubernios, entre autoridades, patrones y líderes sindicales.

“Hoy todos los representantes son elegidos por voto secreto y directo, ahí tenemos un cimiento de sindicatos representativos, más que antes; todos los contratos colectivos son aprobados por los trabajadores estamos dando cuenta de ello. Me parece que dentro de los avances tenemos hoy transparencia sindical, los contratos colectivos. Que tengamos en las dirigencias sindicales la representación proporcional de género, es decir, el 14% de los sindicatos son encabezados por una mujer. En los retos, todavía no logramos desterrar temas de injerencia patronal, y tenemos que garantizar, porque seguimos teniendo problemas, no solo por los mecanismos, sino porque no podemos continuar con las represalias patronales, a quienes deciden pertenecer a otro sindicato, no pertenecer a alguno o no estar de acuerdo con alguna dirigencia sindical”, expuso Alfredo Domínguez.

En un debate entre los participantes, el moderador Jesús Alberto Zarazúa Perea, preguntó su opinión sobre las constancias representativas, a lo que José Núñez mencionó que uno de los mayores logros es que en aras de mejorar, se puede ser más cuidadosos y específicos sobre cómo se otorgan estas cartas.

“Podemos como organismos que conviven en procesos como estos, que podemos hacer validaciones adicionales para que estos mecanismos se ejecuten. La disposición siempre estará por el sector productivo para garantizar los derechos de las personas”, comentó José Núñez.

Jason Vordertrasse se excusó sobre la imposibilidad de emitir alguna postura sobre temas de esta índole del Estado Mexicano; y Fernando Yllanes, expuso que hay que blindar el sistema, y que el Centro de Conciliación, tendrá que seguir procesos de mejora continua para blindar el sistema. Alfredo Domínguez dijo que todos los trámites de constancias de representatividad tienen que ver con el cumplimiento de principios.