Participan más de 8 mil NNA en la Consulta Infantil y Juvenil del INE Chihuahua

Azucena Flores, Vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica del Instituto Nacional Electoral de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Chihuahua, informó sobre la Consulta Infantil y Juvenil 2021, cuyo tema es El Cuidado del Planeta, Bienestar y Derechos Humanos, en la que participaron 8 mil 396 niñas, niños y adolescentes de tres a 17 años, a través de un sondeo en línea; quienes eligieron algunos temas de una lista e hicieron sus propias propuestas.

Por la pandemia, el total de las 681 las casillas se instalaron en espacios escolares, itinerantes y fijas; de las cuales, en escuela física con boletas digitales fueron 118, con boletas impresas 105; en escuela virtual 388; en casilla itinerante física con boletas digitales 23; en casilla itinerante física con boletas impresas 36; en casilla física de la Junta Local Electoral 1; en casilla física de la Junta Distrital Electoral 9; y en casilla física del OPLE 1.

“El esfuerzo que se hizo a nivel entidad que no habíamos tenido en 2018, para cubrir los 67 municipios del estado de Chihuahua, en algunos –como en Satevó-, tuvimos solo una participación; pero sí fue muy grato ver el interés para lograr este ejercicio. Aunque no se cumplió el mismo número en una situación sin pandemia, fue muy buen ejercicio poder tratar de integrar a los 67 municipios. Algo que he de agradecerle a la estructura de Educación a nivel estatal y federal con el tema de poder llegar a los centros escolares para dar difusión. También se interesó el DIF en participar. Generó una nueva inercia que estaremos usando para nuevos ejercicios”, manifestó Azucena Flores.

Así mismo externó un reconocimiento al ejercicio del cuerpo docente, al involucrar nuevos temas de participación y que tenga esa importancia para la niñez, adolescentes y jóvenes, quienes lo involucraron hasta como una tarea escolar, y que se verá reflejado cuando se cuente con los resultados a detalle para poder hacer los ejercicios y también poder llevar a través de otras instituciones el ejercicio de participación a grupos vulnerables, quienes también tienen sus expresiones, y las ganas que se respeten sus derechos y que podamos saber cuáles son para ellos los prioritarios.

El desglose por edades de los 89 mil 441 participantes es de entre los tres y cinco años 2 mil 862; entre seis y nueve años 23 mil 333; entre diez y 13 años 35 mil 058; y entre 14 y 17 años, 28 mil 188 niños, niñas y adolescentes. La ciudad con mayor participación fue Juárez, con 33 mil 283; Chihuahua con 17 mil 022; y Delicias con 5 mil 081.

Azucena compartió que como actividad adicional, en la Junta se recibieron a grupos de niñas, niños y adolescentes, quienes recibieron como obsequio una pulserita de participación, pues no se puede marcar el dedo con tinta, como se hacía antes de la pandemia y esa pulsera quedó como un pequeño detalle de la importancia de participar y sentirse integrados en las decisiones a través de las instituciones, lo que se puede hacer a través de ellos.

Para finalizar, Azucena Flores estima que aproximadamente para el mes de abril se lograría consolidar la información de la consulta, pero aseguró que se tendrán los resultados para la fecha límite en julio, cuando se iniciará a trabajarlos en mesas con las autoridades, instituciones y sociedad civil quienes estén interesados en el tema.