Participarán 50 organizaciones en ciudades de todo el país en marcha por la defensa del INE

El secretario ejecutivo de la agrupación, Sí por México, Damián Retes, informó que la convocatoria para la marcha en defensa del INE, la cual se llevará a cabo este domingo 13 de noviembre del presente inició con seis organizaciones y ha sido tal el éxito que a la fecha se han sumado más de 50 organizaciones convocantes en defensa de la democracia.

La marcha ciudadana pacífica se llevará a cabo simultáneamente en por lo menos 50 ciudades del país; mientras que en el Estado de Chihuahua participarán en la capital, Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, y Delicias, indicó el líder de la agrupación en entrevista exclusiva para el Heraldo de Chihuahua.

Diversos liderazgos de opinión y sociales a través de plataformas digitales y cuentas de redes sociales, han anunciado que participarán en esta defensa ciudadana del Instituto Nacional Electoral, ante este intento de afectación a la democracia.

“Esta manifestación es una exigencia de que el INE no se toca, por lo que no aceptaremos una reforma electoral de aquí al 2024, toda vez que quieren retroceder lo que hemos avanzado en democracia y las libertades además de que no hay el contexto y la coyuntura para poder enriquecer en el debate con la propuesta legislativa”, resaltó.

Chihuahua

Indicó el líder de la agrupación es que se decidió marchar a partir de las 10:30 horas del domingo 13 de noviembre a partir del Ángel de la Independencia para desplazarse por la avenida Paseo de Reforma hasta llegar al Monumento a la Revolución.

Además, los organizadores civiles recomendaron a los asistentes a portar alguna prenda de color rosa y aclararon que el único orador será el exconsejero del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), José Woldenberg.

En la ciudad de Chihuahua, la convocatoria es para este domingo 13 de noviembre a las 10:30 horas en la Glorieta de “Pancho Villa”, para desplazarse por la avenida Universidad hasta llegar al Plaza del Ángel, ubicada en la calle Aldama y la Venustiano Carranza.

Ahí según representantes de SÍ por México, se realizarán varias actividades como la pega de calcas en defensa del INE, entrega de pulseras distintivas a la marcha, por mencionar algunas.

Asimismo se informó que las agrupaciones que participarán en la marcha en la entidad son, Frente Cívico Nacional, Sociedad Civil México, Unidos por México, y Poder ciudadano.

El Partido Acción Nacional, el Revolucionario Institucional, legisladores locales y federales de estas fuerzas políticas autoridades de Chihuahua, también anunciaron su participación.

En el marco de la reforma en materia electoral enviada por el poder ejecutivo federal, donde se proponen diversos cambios, como la disminución de consejeros, así como la forma de nombrarlos ya que se busca que sea a través de voto ciudadano, así como la desaparición de los órganos locales electorales, entre otras modificaciones.