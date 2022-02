Pasa hambre y frío don Eugenio Lerma; solicita ayuda

Una lesión en la pierna de más de ocho años, mantiene postrado en cama a don Eugenio Lerma, lo que le impide trabajar y moverse, por lo que no tiene recursos para procurarse alimento ni manera de calentar el cuartito en el que habita en la colonia Las Malvinas, al sur de la ciudad de Chihuahua.

Hace ocho años, Eugenio se fracturó una pierna mientras trabajaba, sin recibir ayuda médica suficiente. Al no poder acudir a sus labores, fue despedido por su patrón, y quedó con una lesión permanente, en la que no han podido sanar el hueso de su extremidad.

La poca movilidad lo obligaba a usar muletas, desafortunadamente, la precaria alimentación que tiene, lo ha dejado en un estado de desnutrición, que actualmente solo puede movilizarse al baño en su silla de ruedas. Desafortunadamente, los malos cuidados de su salud, han derivado en otro tipo de padecimientos, por lo que en el pasado mes de diciembre fue hospitalizado por complicaciones en sus pulmones y riñones, transportado por buenos samaritanos que se compadecieron de su situación, pues sus familiares dijeron que tenían otras ocupaciones.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El 28 de diciembre fue dado de alta hospitalaria, y ha permanecido más de un mes en el cuartito que habita pasando hambre y frío, pues al no tener ingresos no tiene dinero para comprar madera para la estufita de leña que tiene en su vivienda, y de tenerlo, dijo con profunda tristeza, que no tendría manera de comprarla y transportarla, por su falta de movilidad.

Eugenio Lerma, vive en la calle Pascual García número 9614, de la colonia Las Malvinas. También recibe llamadas en el teléfono celular (614) 563-3932.

“Tengo ocho años con una lesión en una pierna. Recibo ayuda de los vecinos que se compadecen de mí”, dijo con un nudo en la garganta, guardando silencios para que su voz no se cortara. Al reponerse, solicitó que si alguien tuviera una despensita con la que pudiera ayudarlo, le bendeciría grandemente