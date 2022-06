Pasajera de camión que se accidentó en Zacatecas denuncia falta de atención a los lesionados

Viridiana Aguirre, una de las pasajeras del camión de Ómnibus de México que sufrió una volcadura en el estado de Zacatecas, informó a través de su cuenta de Facebook la falta de atención a los lesionados por el accidente carretero, al no haber recibido diagnóstico médico y sin responsabilidad por parte de la empresa.

“Tuve un accidente; el camión Ómnibus donde viajaba, volcó, aún no me dan un diagnóstico, hay muchas personas en peores condiciones que yo y Ómnibus no se hace responsable. Espero mejorar pronto para realizar sus entregas y me harían un gran favor compartiendo este estado para que ¡Ómnibus se haga responsable! Me están atendiendo en el IMSS por parte de mi escuela pero yo quiero regresar a Chihuahua me siento sola en una ciudad que no conozco (Fresnillo, Zacatecas)”, explicó mediante una publicación.

Al post adjunto algunas fotografías del accidente, en el que se puede ver el camión volcado sobre un costado, fuera del camino, en un área de terracería, y el cuerpo de una persona bajo el vehículo, probablemente sin vida.

Hasta el momento, se han reportado seis personas sin vida como resultado de la volcadura del camión que salió de Ciudad Juárez, Chihuahua, con destino a la Ciudad de México, y más de una docena de personas heridas.

De acuerdo con información de Protección Civil Estatal de Zacatecas, el percance ocurrió sobre la carretera federal 49, a la altura de la comunidad Espíritu Santo, donde la unidad 5678 de Ómnibus de México salió del camino y se volcó, en un sitio donde corría el riesgo de caer a un barranco. La Dirección General de Servicios Periciales se hizo cargo de realizar los peritajes para determinar las causas del percance, sin embargo, se han filtrado comentarios en los que aseguran que el conductor del camión de pasajeros se quedó dormido al volante, y que esa fue la causa de que perdiera el control y generara la volcadura. Medios locales de Zacatecas, señalan que el conductor huyó del lugar.

En información vertida en los comentarios, otros usuarios desean una pronta recuperación de sus heridas a Viridiana, y también puntualizan que la empresa de transporte de pasajeros debe hacerse cargo de los gastos médicos producidos por el accidente, ya que con su boleto, también adquirió un seguro que prevé este tipo de situaciones.