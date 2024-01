Paso para fauna, ciclovía y más: Busca Implan que el Luis. H. Álvarez sea un proyecto integral

El Instituto de Planeación Integral del Municipio de Chihuahua (Implan) informó que el estudio que realizó sobre la trazabilidad del bulevar Luis H. Álvarez —previamente identificado como Poniente H5— contemplará además del desfogue de tráfico vial en la zona poniente de Chihuahua capital, transportes alternos como ciclovía, un carril confinado para transporte público y pasos para fauna en respeto al medio ambiente.

La recién nombrada directora del instituto, Alondra Martínez Ayón, manifestó que la movilidad es una de sus prioridades al asumir la dirección, y que esta propuesta a través del estudio del bulevar Luis H. Álvarez se contempla en el Plan de Movilidad de la ciudad de Chihuahua, en el que se trabaja para dar soluciones integrales.

Por su parte, Ireyli Iracheta Lara, subdirectora técnica del Implan, destacó que se concluyó el estudio, y actualmente, se pasará a la etapa de publicación. Precisó que no tardan en estar publicados dentro de la página del Implan, donde vendrán todos los pormenores. Se contrató a un proveedor externo para que realizara el estudio, que también estará validado por el Implan.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Se hizo un análisis de impacto ambiental, por parte del proveedor, y se van a utilizar pasos de fauna para manifestar la conectividad que exista en la composición del nicho ecológico. Se está viendo también, que sea una vialidad de calle completa, que tenga esencia de los carriles para el tráfico vehicular, pero que también tenga un transporte público, donde se pueda poner en un futuro una vía de BRT, también que se puedan poner banquetas, para que sea caminable, con todo el arbolado que debe representar. Es un proyecto integral que no sólo se va a enfocar en los vehículos particulares, sino que también está integrando a peatones, y en un futuro cercano, ciclovías”, mencionó Ireyli Iracheta Lara, subdirectora técnica del Implan.

En ese sentido, subrayó que se busca inhibir el uso del vehículo particular, para lo cual, se debe empezar a cambiar la actitud de todas las personas que usan las vialidades; y hay que incentivarlo con calles completas.

El estudio contempla ciertas etapas de desarrollo, y la más conflictiva es el tramo de avenida La Cantera, hacia el norte, hasta la zona donde se encuentra el Campus II de la Universidad Autónoma de Chihuahua.

“Es lo que define el estudio como la etapa número uno, y probablemente, en el proyecto ejecutivo, lo que se vaya a desarrollar primero, pero eso, ya le tocará a la Dirección de Obras Públicas”, manifestó Iracheta.

Foto: Ireyli Iracheta Lara, subdirectora técnica del Implan / Foto: Oracio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Por su parte, la directora del Implan, Alondra Martínez, mencionó que es indistinto cuáles son las etapas por las que se va empezar la construcción, lo que deberá de evaluar es cuál tiene mayor prioridad, respecto a los aforos que se estén presentando.

“Lo que se está buscando es que pueda ser una vialidad que dé desahogo a todos los fraccionamientos y desarrollos que están por la parte poniente de la ciudad. Tiene diferentes anchos de sección, dependiendo de la zona donde se encuentre”, agregó Alondra Martínez.

La propuesta es de un trazo de cinco carriles por sentido, con un ancho de sección de 65 metros, que va variando a lo largo de todo el tramo, ya que depende de la topografía.

Local Entrega Marco Bonilla llaves del nuevo edificio del Conservatorio de Música

El estudio manifiesta aforos, y cuáles son los nodos que pueden ser más conflictivos, respecto al desahogo que necesita toda esa zona del poniente. Entre éstas, señaló avenida de La Cantera, prolongación de Teófilo Borunda y Periférico de la Juventud; además áreas de fraccionamientos como Boreal, Monteverde.

Alondra Martínez acotó que gran parte de lo que abarca la vialidad Luis H. Álvarez es de la zona federal, por lo que su trazo, además de responder a la topografía, también es a las líneas de alta tensión, sobre todo las de 230 kw amper, para aprovechar el derecho de vía.

➡️ Únete al canal de WhatsApp de El Heraldo de Chihuahua

El bulevar Luis H. Álvarez, el trazo quedó de manera oficial, como ya se tenía planteado en la séptima actualización, que es de la prolongación Teófilo Borunda, hasta el entronque a la carretera libre a Ciudad Juárez. Tiene una conectividad de poniente a oriente y de oriente a poniente, lo que se busca, es que quede una conectividad de una traza de dameros, donde pueda ser una conexión norte – sur y oriente – poniente de toda el área urbana de la ciudad de Chihuahua.

Es de destacar que la publicación es en las páginas del Implan, porque es un insumo que se generó de forma interna y no lleva un proceso de autorización de publicación, ni en gaceta, ni en el periódico oficial, porque es un estudio interno; entonces, no lleva un procedimiento, porque la ley, no lo marca. Tomará legalidad cuando se publique en el Plan de Desarrollo Urbano, que se prevé sea el próximo mes de febrero.