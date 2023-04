Pegan pesquisas para dar con el paradero de José Efraín Pinales; lleva más de 50 días desaparecido

El pasado 26 de febrero de 2023, José Efraín Pinales Chavira desapareció de la colonia Cerro Grande, por lo que su familia acompañada de Justicia para Nuestras Hijas emprendieron una búsqueda y pega de pesquisas a fin de encontrar pistas que los lleven con su paradero.

La esperanza, el amor y el dolor de la ausencia se mezclan a lo largo del camino que conduce desde una tienda comercial ubicada a la salida a Cuauhtémoc hacia la estación de servicio en El Fresno, zona rural del municipio de Chihuahua, en cada poste va quedando el rostro de José Efraín de 36 años de edad, quien es una de las 3 mil 540 personas desaparecidas y no localizadas en Chihuahua.

Delia Chavira Armendáriz y J Isabel Pinales Martínez dieron inicio a la pega de pesquisas con la fotografía de su hijo en un poste del servicio de transporte, donde hicieron un llamado a la ciudadanía a unirse a la búsqueda de personas desaparecidas, porque hay miles de hogares con un lugar vacío.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Leer también: Juárez, campo de batalla por los migrantes; cárteles buscan dominio de cruces fronterizos

Delia afirma que ante la poca atención que reciben por parte de la Fiscalía General del Estado empezaron a buscar por su cuenta, “hemos subido cerros hasta la madrugada, buscado en las pilas y en todos lados para ver si encontramos una prenda o algo, a la fecha no hemos encontrado nada. Nada”.

La madre de familia señaló que la mayoría de los casos de personas desaparecidas no son atendidos por las autoridades, a quienes tachó de corruptos, ya que la pesquisa de su hijo no ha sido difundida en las cabeceras municipales a pesar de que la FGE le informa que está la búsqueda activa. “Me siento decepcionada de las autoridades porque se lavan las manos y no hacen nada, están aplastados con el celular y la ciudadanía poco importa”.

Delia lamentó la poca empatía de la sociedad, ya que en muchas zonas en las que han pegado pesquisas las retiran, “Unanse, si van a quitar una, saquen copia y pegue más”.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

Te puede interesar: Continúa búsqueda de Sergio David Martínez; catean tres casas en Cuauhtémoc

José Efraín cuenta con 36 años, mide 1.80 metros, pesa 85 kilogramos, es de tez trigueña clara y complexión robusta. Tiene cabello lacio negro y ojos café claro. Como señas particulares tiene cicatrices en la parte de la nuca, en la cabeza.

Al momento de su desaparición vestía pantalonera gris con franjas azul marino a los lados, tenis color azul con blanco, chamarra café con mangas grises y camiseta negra manga corta. El hombre padece depresión.

Chihuahua Ofrecen 200 mil para localizar a Alexa y Marybell Valenzuela; FEM se hace cargo de sus casos

El viernes 24 de febrero, don J Isabel estuvo con su hijo en la casa de su sobrino, sitio donde José Efraín estaba quedándose, el domingo 26 se regresaría con su padre a la colonia Morelos.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“Iba a regresar antes de las 14:00 horas, pero no llegó, hable con mi sobrino a las 19:30 horas y me dijo que hacía mucho tiempo que se había ido”, relató el padre, quien confía en que su hijo se encuentre bien.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

En está búsqueda participan integrantes de la Comisión Local de Búsqueda, quienes van indagando y pidiendo autorización en los negocios comerciales para pegar la pesquisa.

“La búsqueda de una persona no depende de los días hábiles y horarios laborales, las familias no tenemos días, ni horarios para buscar a nuestros desaparecidos”, afirmó Norma Ledezma.