Pensaba que su hijo vivía en casa quemada de San Felipe; pide ayuda para encontrarlo

Oswaldo Moreno Holguín solicitó el apoyo de la gobernadora Maru Campos Galván para dar con el paradero de su hijo, luego de que la abuela materna del menor se quedara con la custodia provisional; sin embargo, el domicilio donde él pensaba que vivían se incendió y resulta que estaba abandonado, acorde a lo que las autoridades le notificaron.

Este miércoles acudió a interponer la denuncia correspondiente ante Fiscalía General del Estado por la retención del menor de iniciales I.L.M.S., pero hicieron falta unos documentos del Tribunal de lo Familiar para iniciar la investigación de inmediato.

Cabe recordar que el año pasado Moreno Holguín fue acusado de haber privado de la vida a Susana Saláis Morales, quien era su pareja sentimental; entonces el día de la formulación de imputación cuando se le determinó prisión preventiva por el supuesto delito de feminicidio la madre de esta última pidió en el Juzgado Familiar la guardia y custodia provisional de su nieto.

“Salí libre porque con las mismas pruebas de fiscalía se acreditó que no fui el responsable; no obstante, en el proceso familiar han puesto muchas trabas porque no se resolvía la apelación de segunda instancia”, manifestó.

Luego se logró que decretaran días y horas de convivencia entre padre e hijo, pero últimamente el contacto se daba sólo por videollamada, siendo la última de éstas hace alrededor de dos meses, situación que se notificó al Centro de Convivencias y éste a su vez ha informado al juez de lo Familiar, según lo declarado por Moreno.

Para sorpresa del padre de familia, el domicilio ubicado en la calle Glandorff, en la colonia San Felipe, en esta ciudad de Chihuahua, señalado por la abuela como residencia del menor, se incendió la noche de este martes.

“Se supone que ahí vivían, pero resulta que la casa está abandonada, según lo que nos dijeron, por eso se busca la denuncia por retención”, añadió el entrevistado.

Por todo lo anterior, mediante un comunicado solicitó la ayuda e intervención de la gobernadora Maru Campos, y también de la sociedad chihuahuense para la localización de su hijo.

“Confiamos en todo momento en la buena voluntad de la nueva administración de nuestro estado, y confiando en que no tendrá parcialidad como lo tuvo la administración pasada en mi persona”, cita el comunicado en mención.