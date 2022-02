Permanecerá Gerardo Villegas en arraigo domiciliario y brazalete

El exdirector administrativo de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado, de la administración de César Duarte, mismo que fue liberado la noche de este jueves, llevará su proceso en arraigo domiciliario y con un brazalete.

Así lo dio a conocer el fiscal General del Estado, Roberto Fierro Duarte, quien manifestó que fue un juez federal, quien dictó la orden para que el proceso continuara de esa manera.

“Es un cambio de medida cautelar porque es un proceso que se lleva hace ya varios años, y él no sale libre, sino que sale a prisión domiciliaria con un brazalete, esto lo definió el Poder Judicial, nosotros somos respetuosos de lo que se determine, sin embargo, los procedimientos continúan”, expresó el funcionario.

Fierro Duarte, explicó que por motivos de la entrega recepción, aún existen expedientes en proceso de integración de la carpeta y que se tienen que continuar con algunas acciones, y dentro de las carpetas existentes, se encuentran algunas que no están tan sólidas como se manejó anteriormente en los medios de comunicación.

Reiteró que, desde la Fiscalía General del Estado, se trabajará apegados a derecho y respetando el debido proceso, es decir, se continuará trabajando en cada una de las carpetas, pues no significa que, por no encontrar elementos en primera instancia, las carpetas sean desechadas, sino que se indaga hasta determinar de manera concreta si existen o no los elementos definitivos para judicializar o proceder ante un tribunal.