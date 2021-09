Pernocta Víctor René, viajero de Chiapas, bajo el puente de la Pacheco

Víctor René Arenívar Rivera, de 34 años de edad, es originario del estado de Chiapas, y desde hace tres semanas llegó a la ciudad de Chihuahua, donde ocasionalmente se une a los migrantes que viajan en el tren, para subir a los estados del norte de México a probar suerte.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Parral, Chihuahua y Juárez, directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así lo compartió después de despertar en una banqueta del puente de la avenida Pacheco, lugar por donde pasan las vías del tren, y es un punto de reunión de los migrantes que pasan por Chihuahua, para hacer un alto y conseguir alimento e insumos, o simplemente para descansar, y recobrar fuerzas para continuar con la travesía que tiene como destino Estados Unidos, donde esperan cumplir el llamado ‘sueño americano’.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

El chiapaneco agregó que ya son pocos los migrantes que permanecen en el lugar luego de transbordar, porque son golpeados por personal de Ferromex, a quienes apodan “los armados”, quienes los corren de las inmediaciones, señalando que ya han sido víctimas de robo, y no pueden permanecer en el lugar para prevenir más hurtos.

Ha permanecido en la ciudad de Chihuahua durante tres semanas, donde ha decidido permanecer trabajando lavando carros, y con la recaudación y venta de chatarra y botes de aluminio; sin embargo, aclaró que todavía hay ocasiones en que se une a los viajeros migrantes que van hacia el norte.

Foto: Alberto Hierro | El Heraldo de Chihuahua

“A veces me voy con los migrantes al norte, pues para pasearme, cuando me dan tanas de irme a Mexicali, a Sonora, a la Baja, pues me voy con ellos y los acompaño”, compartió.





Deportes Gana Lucio García el Premio Ciclista Máster “Carlos Cruz”

Víctor René señaló que dejó en su casa de Chiapas a su esposa e hijos, y que acudió al estado de Chihuahua, porque es donde reside su padre; no obstante, sus intenciones son permanecer en el Estado Grande, para continuar trabajando y ganarse la vida con mayores oportunidades que en su ciudad natal.