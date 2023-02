Persona no binaria rectifica su acta de nacimiento en Chihuahua sin necesidad de amparo

La oficina del Registro Civil en la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, emitió la primera acta de nacimiento en el estado, con la adecuación a una persona no binaria, al solicitar ante esta institución que el nombre y el sexo fueran modificados, en virtud que no correspondían con la identidad de género de la persona registrada.

"Dentro de una sociedad cis- heteronormada habemos personas que no encajamos en sus estereotipos, que desafiamos la norma con la única razón de ser felices. Les no binaries también somos personas trans ya que no nos identificamos con el sexismo imperante, en una sociedad patriarcal que pretende encasillarnos en sus ideales sólo para funcionar en pro de sus santidades. Siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado presentes. No somos ciudadanes de segunda y merecemos ser nombrades. Soy no binarie, está es mi identidad", compartió en un mensaje la persona beneficiaria del trámite que marca un precedente histórico, por ser el primero en su tipo en el estado chihuahuense.

De tal manera, se solicitó que el nombre se suplantara por uno que no estuviera dentro del binario de género, esto es que no se identifique con pronombres femeninos o masculinos y en la casilla del sexo, en lugar de "H" o "M" aparezca "X", lo mismo que en la CURP, que RENAPO actualiza con las modificaciones que se hicieren al acta de nacimiento.

Así lo informó el Centro Humanístico de Estudios Relacionados con la Orientación Sexual, CHEROS, como promotor de los derechos humanos de la comunidad LGBTQ+, ubicados en las instalaciones de la asociación civil de Cuauhtémoc, Chihuahua.

En ese sentido, CHEROS afirmó que el derecho a la identidad es definido como el reconocimiento jurídico y social de una persona con derechos y responsabilidades y, a su vez, de su pertenencia a un estado, un territorio, una sociedad y una familia, condición necesaria para preservar la dignidad individual y colectiva de las personas.

Bajo ese concepto, la solicitud de rectificación del acta de nacimiento se fundamenta en el derecho a la identidad reconocido por el octavo párrafo del artículo 4 de la Constitución Federal y, en la jurisprudencia establecida en el año 2017.

En la adecuación sexo genérica para el estado de Chihuahua, establece que la identidad de género auto percibida, los artículos 48, 130 y 131 ter del Código Civil del Estado de Chihuahua, transgreden los derechos a la igualdad, a la identidad y al nombre de las personas transgénero al conocer una discriminación normativa.

Actualmente Guanajuato, Tabasco, Jalisco, Nuevo León y la Ciudad de México, son las entidades donde se han modificado actas para personas no binarias con ayuda de una sentencia de algún juzgado.

CHEROS convocó a todas las personas que hayan sido registradas en el estado de Chihuahua, que se interesen y sean no binarias, a informarse para realizar el trámite, que calificó como fácil y práctico, para lo cual, es necesario acudir con el oficial del Registro Civil. El trámite tiene un costo de 282 pesos por la corrección y 114 pesos por el acta.