Pese a amparo no se suspende elección de magistrados: De la Peña

Pese a que se encuentra un amparo promovido por parte de la Juez Penal María Alejandra Ramos Duran, no se suspende la selección de magistrados para siete salas del Poder Judicial del Estado, afirmó el secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña Grajeda.

El funcionario estatal fue cuestionado respecto a la notificación oficial del amparo promovido, sin embargo, dijo que aún no se ha recibido esta notificación, por lo que oficialmente no se tiene conocimiento de la misma.

“Estamos a la espera, no podemos adelantar juicios ni ninguna determinación, lo que si tenemos información es de que no se suspende el procedimiento como tal”, señaló el secretario, quien dijo no ahondaría en el tema hasta tener conocimiento de éste.

Esto, ya que lo que se logró por parte de Ramos Duran es que esta primera determine la resolución para intervenir en el tema de la votación de magistrados y no en el proceso mismo, sin embargo, aún no existe una notificación formal.

Por lo que se tiene que analizar por parte de los poderes que participan en la convocatoria los alcances que tiene esta figura promovida por el Juzgado décimo primero a nivel federal.

Cabe recordar que María Alejandra Ramos Durán, quien obtuvo la suspensión provisional en el juicio de amparo 2514/2023, esto, en contra de la reforma al artículo 101 de la Constitución Política del Estado, por la elección de magistrados en el Poder Judicial del Estado de Chihuahua.

Con lo que se afecta la convocatoria emitida el 16 de noviembre para lograr la cobertura de siete magistraturas.

Ante este tema, Luis Villegas Montes, consejero magistrado del TSJ, señaló que existían muchas salas vacantes desde hace mucho tiempo, esto, por diversos motivos, entre los que se encuentran la muerte de uno de los magistrados y que otro se retiró por motivos personales.