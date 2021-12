Pese a aumento de casos Covid, los centros comerciales están saturados

En un recorrido por la ciudad se pudo observar que los estacionamientos de supermercados estaban llenos, mientras que al interior de las tiendas la afluencia fue elevada.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

A su vez, la Secretaría de Salud de Chihuahua, informó que en las últimas 24 horas se confirmaron 109 casos nuevos de Covid-19 para un acumulado de 90,686 desde el inicio de la pandemia. Además, se reportó un deceso por la enfermedad provocada por el SARS-CoV2, en Ciudad Juárez, y en total, la entidad registra 8 mil 625 fallecimientos.

Foto: Gerardo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

La SSE informó que son 77 mil 350 los casos recuperados; 86 mil 907 descartados y 1,104 casos sospechosos.

Aunque de momento la SSE no ha emitido información sobre restricciones ante el alto numero de contagios, exhorta a no dejar de lado las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, además de que piden no acudir a lugares aglomerados.

En caso de cualquier síntoma, se pide acudir a atención médica para una valoración y así descartar la presencia del SARS-Cov2