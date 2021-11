Pide Bazán resultado de auditoría a programas sociales de Corral

El diputado Omar Bazán, pidió a la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, que proporcione información sobre las auditorías que se realizaron entorno a los programas sociales que en su momento anunció el entonces gobernador Javier Corral Jurado.

Lo anterior con el fin de aclarar el destino del recurso que serían destinados para las estancias infantiles, y en donde existen algunas denuncias de que el dinero no les fue entregado desde el año 2019.

Asimismo el legislador señaló que tras las diversas quejas, se tiene el conocimiento de que el adeudo ascendió hasta los 18 millones de pesos.

“Solicité información al secretario de Desarrollo Social del Gobierno del Estado se me informe sobre los resultados de las auditorías realizadas a los diversos programas sociales con los que cuenta la dependencia que encabeza y en los cuales se detectaron que, pese a que en la administración encabezada por el ex mandatario estatal, Javier Corral Jurado destinaban recursos a estancias infantiles, no les pagaban y que según versiones desde el 2019, se publicaron bases y se adjudicaron apoyos para guarderías, donde el adeudo llegó hasta los 18 millones de pesos”, expresó Bazán Flores.