Pide bloque campesino apoyo de la federación para fortalecer al campo

Integrantes de la Unión Campesina Democrática, Lucha Digna Agropecuaria, Red de Productores Unidos y el Frente Democrático Campesino, armaron un bloque con el objetivo de presentar una propuesta en el Congreso del Estado a la federación, para que se logre una inversión conjunta entre productores y el Gobierno Federal.

Dicha inversión vendría a fomentar la actividad agropecuaria, así como también fortalecería y potenciaría la producción estatal, esta propuesta asciende a un monto de 83.3 millones de pesos, para el establecimiento de una superficie de 45 mil hectáreas y beneficiando a 4 mil productores.

Explicaron que al invertir en el campo no solo se contribuye a la autosuficiencia alimentaria de México, sino que también se convierte en una acción estratégica que provoca un efecto multiplicador y abona a un desarrollo integral, en diversos rubros, social, económico y productivo.

Consideraron que las condiciones del campo no son las adecuadas a pesar de que se dice que hay una cantidad de apoyo por parte de los gobiernos, no se ve reflejado, pues no se está generando soberanía alimentaria que les ayude a producir frijol, maíz y avena que es la base para que se den el huevo, la carne y la leche, productos de la canasta básica.

Pedro Torres Ochoa, Coordinador del Frente Democrático Campesino, detalló que hace 10 años, en Chihuahua había una producción muy superior a la que se está logrando actualmente, en cuanto a la cosecha de granos como el frijol, maíz y avena, debido a que había programas organizados por la Secretaría de Agricultura que atendía la demanda de los productores y los ayudaban a que hubiera cosechas más redituables.

Aseguró que Chihuahua tiene toda la capacidad por el número de hectáreas que existen en el territorio para que se dé no solo una demanda estatal, sino nacional, pero fue desde el 2019 que todo se vino abajo con la eliminación de dichos programas.

“El productor tiene que hacer más inversión y movimientos para poder sobrevivir”

Refirieron que existe un fenómeno en los ejidos y comunidades en donde se da el abandono a las tierras agrícolas, de hace 4 años a la fecha se habla de un 50 por ciento de trabajadores del campo, que dejan de sembrar en sus terrenos, los rentan o los venden, porque ya no tienen dinero para poder sacarles provecho por lo que a estas alturas piden auxilio.

Con la disminución de productores y el poco apoyo por parte de los gobiernos, los productos escasean y con ello incrementan su precio, un golpe a los bolsillos de los chihuahuenses.