Pide Caprin no instaurar semáforo verde

El presidente de la Cámara de Propietarios de Bienes Inmuebles, Leopoldo Mares, solicitó al gobernador Javier Corral Jurado no decretar el semáforo epidemiológico en color verde, debido a que las consecuencias serían graves y ya no será su responsabilidad atenderlas.

“Consideramos que no corresponde ya a este gobierno esa decisión, simplemente porque ya no estará cuando vengan las consecuencias. Hacemos un llamado al gobernador a rectificar y por otro lado, al equipo de transición, que se manifieste”, dijo.

Además, indicó que el comité de Amor por Chihuahua comenzará con la realización de pruebas masivas a la ciudadanía, a través de la instalación de módulos de aplicación de pruebas rápidas que se instalarán en diversas partes de la ciudad. Con ello buscan identificar los casos positivos.

Por ello, solicitó a las autoridades de Salud y de Gobierno Estatal que permanezca el semáforo amarrillo, para evitar un pico de contagios que puede prevenirse con la correcta implementación de medidas. “Tomando ese tipo de acciones, pedimos encarecidamente que nos mantengan en amarillo”, dijo.

Indicó que debido a que las consecuencias de un semáforo verde le tocarán a la nueva administración estatal, es importante que se promulguen ante el tema. Agregó que solo basta con ver la situación actual del resto de las entidades.

“Hago un llamado muy sentido para pedirle que no lo haga. Nomás hay que ver cómo está el país, afortunadamente parecemos una isla en el país pero eso no significa que si no seguimos cuidándonos y tomando todas las medidas y mantener en amarillo, no vamos a estar igual que el resto del país”, declaró