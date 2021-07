Pide CEA a gobierno entrante ser mediador entre agricultores y federación

Alfonso Lechuga de la Peña, presidente del Consejo Estatal Agropecuario, solicitó al gobierno estatal entrante sea el intermediario imparcial entre los productores agrícolas de Chihuahua que apoyan al activista social Andrés Valles Valles y el gobierno federal, sobre los delitos que le fueron vinculados por la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Federal de Electricidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Así mismo, Lechuga de la Peña sostuvo que después de la audiencia de vinculación en la que se le relacionó con siete carpetas de investigación, dijo que quedó demostrado que la primera demanda era débil, por lo que debieron abrirle más carpetas de investigación por diferentes delitos.

Chihuahua El Covid llegó para quedarse; se necesitará una vacuna al año: Canaco

“Hubo una ampliación a las denuncias por parte de la Conagua y la misma CFE, por daños –incluso, ahí hay una mención de delitos como daños durante motín-, para asegurar que el señor Valles continúe llevando su proceso en la cárcel y no tener el beneficio de la libertad condicional. Esto refleja el motivo de que la primera denuncia no estaba tan bien soportada, tuvo que haber ampliado los cargos que se le imputan”, mencionó Alfonso Lechuga.

El presidente del CEA, explicó que la situación dificulta la relación entre los productores y la autoridad, representada en este caso por la Comisión Nacional del Agua, -que fue el origen de los problemas-, y que podría afectar a las decisiones que se tomen respecto al sector.

“Nos preocupa y llamamos al diálogo, llamamos a la intervención del Gobierno del Estado, de una manera imparcial, porque vimos algunas declaraciones que no favorecen al sector. No tomar partido, si no, jugar un papel imparcial en este conflicto, y que el Estado sirva de moderador, a través de las nuevas autoridades que están por entrar, y que tengan otra visión de interceder por los productores de la región Centro-Sur”, exhortó.

Por otro lado, señaló que una de las pocas cuestiones positivas que han salido de la detención y proceso del ingeniero Andrés Valles Valles, es la unidad en el sector agropecuario, sin importar las regiones, afiliaciones políticas, movimientos.

El Paso Por pandemia posponen audiencia del tirador de Walmart en El Paso

Todos concluyen en una unidad y con una visión de ser perjudicados por las acciones del Gobierno Federal, que concluyen con el asesinato de Jessica Silva, lesiones causantes de discapacidad en su esposo, Jaime Torres, la orfandad de sus cinco hijos, la aprehensión de tres agricultores de La Cruz, y la vinculación de un actor nuevo que ha sido detenido.

“Esto ha llamado a la unidad de todos los productores, sin afiliaciones políticas, y sobre todo, una concientización de algunos actores políticos que están tomando actividad en este conflicto. Esperemos que la nueva administración, realmente tome cartas en el asunto y vea por sus ciudadanos, y no voltee a ver este conflicto como lo debe haber tomado el Gobierno del Estado”.

Alfonso Lechuga de la Peña destacó que el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua siempre ha buscado el diálogo con las autoridades para evitar llegar a conflictos.

“Viene un nuevo ciclo agrícola, a este ya le queda prácticamente dos meses para finalizar, y lo hará dentro de lo que se había autorizado. Hay que empezar a pensar en el 2022, esperando que lleguen lluvias en agosto y septiembre, porque si no, volveremos a tener otro año complicado. Estas lluvias aminoran el problema, pero la sequía continúa”, finalizó.