Pide César D. pasar su juicio en libertad, alega que superó los dos años de prisión preventiva

El exgobernador César Horacio D.J. pidió a la juez de control Delia Valentina Meléndez, que reconsidere la modificación de la prisión preventiva como medida cautelar.

Previo a dictar un receso para analizar la situación de la modificación de las medidas cautelares, el exmandatario estatal pidió la palabra para realizar la petición.

Recordó que desde el momento de su detención en los Estados unidos han pasado 33 meses, por lo que se están violando sus derechos constitucionales, pues la Ley determina que nadie puede pasar más de 2 años de prisión preventiva.

“A mí me parece que esta estrategia de la Fiscalía desgraciadamente y lo digo con toda responsabilidad, es un acto de dilección, que solamente ha venido llevando a más término el cumplimiento de mantenerme 33 meses que hoy cumplo”, destacó.

Señaló también que, al inicio de la presente audiencia intermedia, el Ministerio público de la Fiscalía General del Estado, pidió posponer la audiencia por la entrega de un paquete de documentos por parte de la defensa.

Ante esto se argumentó que se necesitaba tiempo para analizar la documentación, sin embargo, recordó que al inicio de su procedimiento la fiscalía le entregó tan sólo dos días antes, más de 10 mil fojas que contenían las acusaciones, las cuales habían solicitado casi dos años atrás.

“No me parece que sea una condición real la razón por la que se esté pidiendo el aplazamiento de esta audiencia, sin embargo reconozco en usted (juez Valentina Meléndez) la imparcialidad, claridad y aplicación de la ley, pero esos mismos criterios hubieran sido de gran compromiso haberlos escuchado cuando no se me aplicaron en el momento de la vinculación, ni siquiera nos fueron entregados los documentos digitales y le pido respetuosamente que conozca el video de la audiencia para que pueda usted verificar que lo que estoy diciendo es cierto”, subrayó.

Al respecto la juez de control expuso que no es su facultad verificar los videos de las audiencias anteriores, finalmente, dictó un receso para que las partes involucradas revisen los documentos presentados para pedir la liberación argumentando motivos de salud.