Pide Claudia ayuda para pagar cirugía de rodilla

Claudia Monge González ha sufrido durante cuatro años el deterioro de su pierna derecha, luego de que sufriera una aparatosa caída a bordo de un camión urbano, y le causara daños en su rodilla que no fueron atendidos adecuadamente; por lo que después de cuatro años de desgaste con la lesión, requiere una operación de alrededor de 70 mil pesos para colocación de una prótesis, y saldar un adeudo de 45 mil pesos en el hospital donde fue atendida en diferentes ocasiones.

“Tuve un accidente, y me afectó a una pierna. No tengo recursos, lamentablemente me la he vivido muy mala, me interno y es un gasto que no puedo solventar. Quedaron de operarme, pero no me han operado, porque tengo piedras en la vesícula, problemas en el intestino, hígado y páncreas. Además, se me elevó la glucosa e hipertensión”, compartió Claudia.

Sobre la lesión, relató que el accidente, ocurrió hace cuatro años.

“En un camión, chocó y yo me pegué, me hicieron una resonancia y me dijeron que traigo mucho daño en la pierna derecha, traigo desgaste de hueso y son los tendones y meniscos. La pierna izquierda me caí y me lastimé la otra pierna. No tengo dinero ni para una consulta, estoy pasando una situación muy fea, al grado que no tengo ni para comer. De repente me echa la vuelta mi mamá, o la vecina me auxilia”, relató.

Por todo lo anterior, mencionó que presenta una limitación para caminar, y es necesario el uso de bastón. Claudia dijo tener un hijo quien ya formó su propia familia; mientras que su hijo más pequeño falleció hace ocho años, de una complicación de enfermedad renal, por lo que se encuentra viviendo sola.

Foto: Cortesía | Claudia Monge González

Sobre sus gastos más urgentes necesita alimento, pagar el adeudo en el Hospital General, por 45 mil pesos; además costear unos estudios previos para la prótesis de rodilla, y 70 mil pesos que es el costo de la cirugía.

Adicionalmente, refirió que también tiene soplo cardiaco, tuvo un connato de embolia, y se le paralizó la mitad de la cara, por lo que en ocasiones se desorienta y pierde la noción de dónde está.

“Lamentablemente ya no puedo ni con mi alma”, añadió afligida.

Para ayudar a Claudia Monge González, está disponible su teléfono celular, (614) 138-8399; o en su domicilio que se ubica en la calle Parque Monforte número 10106, de la colonia Jardines de Oriente.