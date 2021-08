Pide Colegio de Abogados se destituya a juez en el TSJ

Integrantes del Colegio de Abogados de Chihuahua, representados por el secretario general Alfonso García, manifestaron una serie de inconformidades que mantienen con la atención que brinda el Tribunal Superior de Justicia desde hace más de un año, ya que incrementaron la burocracia en trámites tan sencillos, por lo que sienten que obstaculizan su desempeño y retardan los diferentes juicios que pretenden llevar ante estos juzgados.

Ayer por la tarde colocaron una lona de más de siete metros de longitud donde plasmaron todos los puntos de inconformidad que mantienen con el Tribunal, los cuales han sido externados en diferentes ocasiones al presidente Pablo Héctor González, pero ante el caso omiso, fue que decidieron llevarlos al conocimiento público.

“Desde el año pasado hemos tenido videoconferencias, reuniones presenciales, hemos entregado oficios sobre la falta de organización en la atención a los abogados y al gremio, pero no han hecho nada, no hay respuesta de las autoridades y por eso es que decidimos que fuera público”, indicó el secretario general del Colegio de Abogados.

Alfonso García dijo que existen múltiples quejas de agremiados y no agremiados al Colegio de Abogados de Chihuahua, sobre todo en el tema de los Juzgados Civiles y Familiares, donde es constante la queja por la falta de atención y coordinación por parte del personal del Tribunal.

“A raíz de la pandemia no es posible acudir a los tribunales a realizar trámites, como ver algún expediente, tramitar un oficio, recoger copias, o distintos trámites que se hacen en los juzgados, cada juzgado impone sus propios criterios para acceder a ellos, algunos dicen que mandemos WhatsApp, otros correo, llamada, pero en general suele ser llamada, pero las llamadas pasa que el conmutador no da línea, en caso de que dé línea marca al juzgado pero no contestan”, detalló.

Dijo que cada juzgado pide diferentes cosas para que los abogados puedan hacer sus trámites, pues en algunos incluso, aunque estén de frente, piden que hagan el llamado a tal número para poder hacer una cita, a pesar de que se encuentre frente a la secretaria quien le podría dar dicha cita.

“La actuaria es un problema que tiene desde hace mucho, tienen muy limitada de actuarios, para la cantidad de asuntos, tienen saturada la agenda, desean sacar cita, podremos llamar hasta 200 veces pero nadie le va contestar, comentan compañeros, que les ha sucedido, que después de batallar toda una semana para conseguir una cita, a la hora que acuden al actuario, resulta que del juzgado no bajaron las copias de traslado, no está completo, se equivocan de expediente y deben volver a batallar para programar la cita”, explicó.

El secretario general de Colegio de Abogados de Chihuahua comentó que el tema de los actuarios es importante, ya que de no elaborar una notificación no pueden iniciar los juicios de demandas que tengan pendientes, ya que tienen que emplazar a los involucrados a través de una orden judicial, que es lo que debería agendar los actuarios que no atienden llamadas y no reciben a nadie de forma presencial.

“Para presentar escritos dentro de un juicio, hay que hacer fila en ventanilla, entregas y te vas, pero si vas a entregar demanda, tienes que hacer una llamada a la oficialía en turno, hacer una cita y ellos te dan un horario en que ellos pueden recibir y sólo pueden traer dos, es ilógico porque si lo que queremos es evitar la concentración de personas, si una persona tiene cuatro demandas o más, qué mejor que sólo acuda una vez a hacer entrega de todas las demandas y no dar dos vueltas para poder entregar dos por cada vuelta”, abundó.

También se refirió a la carga de trabajo mal organizada, que no es una falta de disposición de los trabajadores, sino de la mala organización que justifican con el recorte de personal que se ha generado a raíz de la pandemia.

“Deben poner una carga de trabajo adecuada, gran parte del problema no es en sí la falta de disposición, tienen una carga de trabajo que les resulta en lo extremo cumplir, es explotación laboral, deben respetar carreras judiciales, nombramientos como debe ser, no cambiar de distritos, respetar la Ley Orgánica”, agregó.

El secretario general también habló sobre las constantes quejas y denuncias que han presentado en contra de la Jueza Sexto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, Isabela Luján Fragoso, quien mantiene un comportamiento grosero, prepotente e incluso han detectado malas resoluciones fuera de la ley.

También han visto cómo ha llevado a cabo acuerdos hasta un mes después de que se presentan las promociones, y otra serie de detalles más que han compartido los propios agremiados, como compañeros que se encuentran litigando en este juzgado por años.

En otro de los detalles que analizaron es sobre la ubicación del Buzón de Término, que se encuentra al exterior del edificio, que con las condiciones climáticas de lluvia, granizo, viento o lo que suceda, impide una adecuada entrega de los documentos que entregan a dicho buzón, por lo que consideran que es necesario regresarlo a su lugar de origen al interior del edificio.

El abogado Alfonso García también criticó la falta de empatía con el gremio y el público al no disponer de espacios de estacionamiento, cuando al inicio del proyecto se informó sobre la elaboración de un sótano para el público y litigantes y otro para empleados del Tribunal, sin embargo el primero de ellos fue reducido a un espacio de 50 cajones y no permiten acceso subterráneo para el edificio.