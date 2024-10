Pide Congreso del Estado a diputados federales expedir la Ley General de Aguas

El Congreso del Estado, a través de un exhorto presentado por el diputado del PAN, Ismael Pérez Pavía, pidió al Poder Legislativo Federal que, a través de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento, expida la Ley General de Aguas para que se pueda cumplir con la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para poder garantizar el acceso a este vital líquido.

El legislador promovente de esta proposición externó que la expedición de esta ley es trascendental, toda vez que no solo representa el cumplimiento de un mandato constitucional, sino que es una respuesta indispensable ante una crisis que pone en riesgo la vida de millones de mexicanos.

Subrayó que el Congreso de la Unión tiene en sus manos la oportunidad de corregir un rezago de más de diez años y ofrecer una robusta y eficiente solución a los retos que enfrenta México en materia hídrica; “es nuestra responsabilidad histórica actuar con urgencia para garantizar que el agua siga siendo un recurso accesible, protegido y gestionado de manera adecuada para las presentes y futuras generaciones”.

Fue el 21 de mayo del presente año cuando la Comisión en mención, perteneciente a la Cámara de Diputados, avaló la propuesta de cronograma de actividades sobre el ordenamiento de la SCJN.

Esa propuesta aprobada, contemplaba que el 5 de junio se tenía que entregar el estatus de las tres iniciativas de ley; el 12 de ese mismo mes habría de instalar una subcomisión de dictamen; mientras que el 19 de junio se realizaría una reunión con expertos en materia hídrica y subcomisión.

Mientras tanto, el 3 de julio se tenía previsto la realización de foros regionales en Sinaloa, Aguascalientes y Yucatán. Los días 6, 7 y 8 de agosto se buscarían agendar reuniones de la subcomisión de dictamen. El 14 del mismo mes se preveía convocar a la Comisión dictaminadora a votar el proyecto de dictamen o documento base para elaborar el mismo, a fin de que el 21 se entregara oficialmente a la Mesa Directiva el proyecto.

A pesar de ese cronograma, el congresista acusó que la mayoría de las fechas no se cumplieron, lo cual ha atrasado todo el desarrollo. “Lo complejo también aquí, es que no solo no entregaron el proyecto de Dictamen para la creación de la Ley, sino que el presidente de la Comisión, Rubén Gregorio Muñoz, solo limito los trabajos de la Subcomisión en la entrega de un borrador de los lineamientos y un cuadro analítico de las iniciativas propuestas por las bancadas de MORENA, Movimiento Ciudadano y el PAN”.

Aseveró que, aunque se supone que se entregó dicho borrador el 21 de agosto, como no es pública la información, no hay certeza de ello y como suele ser una mala práctica, hay altas probabilidades de que no se dé seguimiento a las iniciativas presentadas en la previa legislatura. Por tal motivo, es que optó por presentar este exhorto para urgir a los legisladores federales a que hagan lo propio y concluyan con ese trabajo.