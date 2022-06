Pide diputado al Congreso de la Unión cumpla ordenamiento de expedir la Ley de Aguas

El diputado del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, en el Congreso del Estado, Omar Bazán Flores, presentó iniciativa de punto de acuerdo a fin de exhortar al Congreso de la Unión para que a la brevedad posible se cumpla con lo ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación a expedir la Ley General del Aguas en el próximo periodo. ordinario de sesiones.

En la exposición de motivos, el legislador detalla que en la medida en que el cambio climático aumenta la inseguridad en la agricultura, las inversiones en acopio y distribución de agua son fundamentales.

Mencionó que la acentuada escasez de agua y el incremento en el costo de los grandes sistemas de riego, hace necesario aprovechar las distintas oportunidades que se presentan para mejorar la productividad mediante la modernización de los sistemas existentes.

Refirió que México recibe anualmente, en forma de precipitación, aproximadamente 1,489 mil millones de metros cúbicos de agua, de la cual el 71.6 por ciento se evapotranspira y regresa a la atmósfera, el 22.2 por ciento escurre por los ríos o arroyos y el 6.2 por ciento se infiltra al subsuelo de forma natural y recarga los acuíferos. Tomando en cuenta las exportaciones e importaciones de agua con los países vecinos, el país cuenta con 471.5 mil millones de metros cúbicos de agua dulce renovable anualmente, desde luego que los grados de disponibilidad de agua renovable y de explotación del recurso varían entre las diferentes regiones del país.

Se estima que para el 2040 el estado podría estar sufriendo de un grave desabasto de agua/Foto: Pexels

“Si se analiza el marco jurídico, encontramos que pareciera que no somos conscientes de que vivimos en una sequía permanente y que el uso racional del agua no solo debe ser en el área doméstica, sino por el contrario, la preservación de los acuíferos será más efectiva, si el uso racional es más intensivo, aplicado en el sector agrícola e industrial, con estrategias atrevidas y eficientes”, explicó en el texto de la iniciativa.

Indicó Bazán Flores que el marco jurídico debe generar obligaciones, para que las acciones programáticas no sean discrecionales, pues en la legislación federal, abundan las disposiciones declarativas que no se traducen en verdaderas obligaciones impuestas a los Estados, con sanciones severas en caso de que no las ejecute.

Por lo anterior, resaltó el legislador del PRI, la importancia de que el Congreso de la Unión, cumpla con el ordenamiento de la Corte, de expedir la Ley General de Aguas.