Pide empresariado penas más severas en portación ilegal de armas

Derivado de los recientes hechos violentos en la Capital, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Chihuahua, mediante su presidente Federico Baeza Mares, pidió penas más severas en torno a portaciones de armas de fuego; y solicitó mayor coordinación entre las autoridades de los diferentes niveles de gobierno.

“El Municipio, el Estado y la Federación, no han podido con la inseguridad; es un gran pendiente. Creemos que el problema también viene de penas que no están siendo severas y no ponen a los delincuentes en una posición de respecto a la Ley”, declaró Baeza Mares, tras el último suceso en “La Cerve” y por lo ocurrido este lunes en el Primer Cuadro de la ciudad.

En este último punto, refirió que el Poder Judicial y todos los involucrados en establecer, deben coadyuvar en este sentido, pues el CCE considera que la portación de armas debería tener un castigo mayor.

“Sí necesitamos ya ver una postura muy firme de las entidades que generan justicia porque a todas anchas los delincuentes no están respetando ni las leyes, ni la autoridad; no le tienen miedo a la Ley ni a la autoridad, y eso es culpa de ellos mismos porque no están generando penas ejemplares que no los invite a delinquir”, manifestó el líder empresarial.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Asimismo, destacó que el nivel de impunidad es tan grande que los mismos delincuentes “se la juegan” porque saben que pocos son los que llegarán a ser detenidos.

“Es muy preocupante y muy grave, lastima a muchos negocios. Con este suceso de La Cervecería, se afectan muchos negocios; hay una gran afectación y las autoridades necesitan generar más puntos de inspección; e insistimos en penas severas ante porte ilegal de armas”, añadió.

Es de recordar que este martes, también se registró un suceso violento en la Zona Centro, que hasta el momento las autoridades relacionan con temas de sustancias toxicas, pero las investigaciones siguen su curso.