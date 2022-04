Pide Fernando Baeza no participar en revocación de mandato

El exgobernador del Estado de Chihuahua, Fernando Reyes Baeza, hizo un llamado a la sociedad en general a no participar en la revocación de mandato, ya que se trata de un proceso plasmado de irregularidades y violaciones de Morena a la Constitución mexicana.

"Es incomprensible como el presidente promueve su propia revocación de mandato, lo que hace pensar que busca es ratificar su gestión", expresó el priísta.

"Yo me sumo a las declaraciones del PAN de no participar en el ejercicio de revocación de mandato para no hacerle el caldo gordo a Morena", exclamó el ex mandatario.

Indicó que los partidos políticos abandonaron su función de atender las necesidades sociales, y fue lo que derivó que López Obrador llegara al Poder.

Por último Fernando Baeza, convocó a la sociedad chihuahuense a no sumarse a la simulación.