Pide gobernadora a representantes serranos trabajar en conjunto para superar obstáculos

La gobernadora María Eugenia Campos, pidió a los integrantes de la mesa de diálogo celebrada en el municipio de Bocoyna, que no se queden de brazos cruzados frente a los problemas de las comunidades serranas, y trabajar en conjunto para superar cualquier obstáculo.

Asimismo, la mandataria se comprometió a seguir trabajando por la Sierra Tarahumara, sin importar los obstáculos que se interpongan en el camino.

Lo anterior, durante la tercera reunión de la mesa para la Reconciliación y la Paz, celebrada en Sisoguichi, municipio de Bocoyna, este jueves, en donde informó sobre los avances que se han tenido entorno a las acciones realizadas, escuchó a los representantes de distintos sectores sociales de la sierra, y visitó el Instituto Técnico ubicado en Sisoguichi.

“No nos doblemos, no nos rindamos, no dejemos de perder la fe y que los obstáculos no nos detengan para seguir trabajando”, recalcó la jefa del Ejecutivo estatal, a los representantes religiosos y de la región serrana.

Campos Galván, reiteró que lo peor que le puede pasar a los ciudadanos, es que sus gobernantes se queden de brazos cruzados, por ese motivo, pidió que se trabaje en conjunto con el Gobierno del Estado.

Adelantó que está segura que, dentro de cinco años, cuando su gestión como gobernadora vaya a concluir, todos podrán estar orgullosos de que lo se logró frente a las problemáticas que aquejan a esa región del estado.

Hizo énfasis en que la participación de todos es fundamental para poder atacar las problemáticas, pero desde sus raíces, es decir, atender las causas que originan los problemas y trabajar al límite de las fuerzas y capacidades para llevar soluciones.

La mandataria estatal estuvo acompañada por los secretarios de Salud, Felipe Fernando Sandoval; de Desarrollo Humano y Bien Común, Ignacio Galicia; el director de la Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas, Enrique Rascón, así como por el presidente municipal de Guachochi, José Miguel Yáñez.