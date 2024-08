Pide Kike Valles a Javier Corral dar la cara a los chihuahuenses

El empresario y político chihuahuense Enrique Valles difundió en sus redes sociales un video en el que pide al exgobernador Javier Corral Jurado que enfrente la justicia y dé la cara a los chihuahuenses.

Explicó que el exgobernador lo tiene bloqueado en sus redes sociales, por lo que pidió a los ciudadanos en general, que se lo hagan llegar para que atienda la invitación a dejar de ser un prófugo de la justicia chihuahuense.

“Te solicité una disculpa pública por la persecución política en mi contra durante todo tu quinquenio, en donde te demostré Javier, que todo lo que tú inventaste a través de tus ministerios públicos y de tu fiscal, y con tus propios jueces, te demostré que yo era completamente inocente; no hui de Chihuahua, no hui de las constantes amenazas por parte de tu gobierno, y enfrente con la calidad moral cuando hay que enfrentar algo sabiéndose inocente”, subrayó el emecista.

Recordó que tiempo atrás en un escrito, le dijo a Javier Corral que este día llegaría y lo invitó a que dé la cara si realmente es inocente y no malversó los 98 millones 600 mil pesos por los que lo acusa la Fiscalía Anticorrupción tras una denuncia interpuesta por el propio Auditor Superior del Estado que asumió durante el pasado quinquenio.

Enrique Valles hizo énfasis en que la FACH es totalmente independiente y ajena a la FGE y al Poder Ejecutivo Estatal, por lo que calificó que Javier Corral Jurado está intentando convertir un asunto judicial en un tema político, contrario a lo que hizo durante su administración, en donde persiguió judicialmente a personas, por un asunto político.

“No tienes claridad jurídica de las cosas Javier, pero te propongo un trato, ven a Chihuahua, da la cara a los chihuahuenses, responde por tus faltas o por tus aciertos, y demuéstralos como en su momento, un servidor lo hizo. A veces hay que tomar decisiones de hombre o de mujer comprometidos con tu estado y con tu gente, me queda claro que tú al ser un americano nacido en Estados Unidos y que hasta el 2016 no te habías acogido al criterio de doble nacionalidad, engañaste a todo México presentando papeles falsos diciendo que eras mexicano por nacimiento, y no has respondido por eso, tampoco por las más de siete denuncias certificadas por el Protocolo de Estambul, de personas que denuncian que fueron torturadas en tu gobierno”, manifestó.

Señaló que el exgobernador es un probable delincuente que se encuentra prófugo de la justicia chihuahuense, porque le falta valor para enfrentar a los propios jueces que él dejó durante su administración.

Valles recordó que Corral Jurado constantemente se hace defender por las mujeres, como cuando lo confrontó en un lugar público y se ocultó tras su esposa, en otra ocasión en un restaurante de la ciudad, lo confrontó y se quedó sentado en una silla, y recientemente, cuando iba a ser detenido en la Ciudad de México, llegó un grupo de civiles en su mayoría mujeres, quienes se opusieron a la detención.