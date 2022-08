Pide Maru Campos a los afectados por las lluvias que no desesperen

La gobernadora María Eugenia Campos, pidió a la ciudadanía de Parral, Delicias y Cuauhtémoc, que confíen en las autoridades, entorno a la atención de la contingencia ocasionada por las fuertes precipitaciones.

En sus redes sociales, la mandataria compartió las recomendaciones que emitió la Coordinación Estatal de Protección Civil, como no intentar cruzar arroyos o ríos, evitar salir de casa, transitar con mucha precaución, no cruzar calles con repentinas inundaciones, así como mantenerse atentos a los avisos de Protección Civil.

“Quiero pedirle a las y los chihuahuenses que no desesperen, estamos en coordinación con las autoridades municipales para brindar el apoyo necesario; No tomen decisiones arriesgadas, si se encuentran ante una emergencia o se enteran de que alguien lo está, no duden en llamar a las autoridades al 911. Juntos volveremos a la normalidad”, publicó Campos Galván.

Compartió que en el caso de Cuauhtémoc, fue habilitado el albergue que se ubica en el centro comunitario de la calle 94ª, asimismo, la movilización de los cuerpos de auxilio y rescate a las zonas en donde haga falta.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Recordó a la población que las líneas de emergencia están a la disposición de la ciudadanía y las autoridades están atentas a las mismas.

La jefa del Ejecutivo estatal, informó también que por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se movilizó personal especializado al municipio de Cuauhtémoc, para apoyar en las tareas preventivas y de activación de refugios temporales para brindar todo lo necesario a los ciudadanos.