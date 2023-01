Pide Morena destitución del fiscal general ante fuga en Cereso 3 de Juárez

El grupo parlamentario de Morena en el Congreso local, manifestó su postura ante los lamentables hechos de violencia que se registraron en el Centro de Readaptación Social número 3 en Juárez, donde hubo una masacre y una fuga masiva el pasado domingo 1° de enero.

Lo anterior lo expresaron durante rueda de prensa, en compañía de la presidenta del Comité Directivo Estatal de Morena, Brighite Granados de la Rosa, donde recordaron que tras el “jueves negro”, el 11 de agosto del 2022, donde también hubo hechos de sangre y víctimas inocentes; se solicitó la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública, a fin de informar los pormenores, sin embargo la solicitud fue rechazada por la mayoría de diputados del PAN y PRI.

En este sentido, el coordinador de la bancada Cuauhtémoc Estrada Sotelo, sostuvo que la postura de Morena ha sido de congruencia y respeto, donde se le dio el voto de confianza a las propuestas de la gobernadora para los mandos de seguridad, sin embargo y tras una serie de hechos, es insostenible que esas autoridad sigan en sus funciones.

Lamentó que tras el “jueves negro”, la autoridad estatal y del sistema penitenciario, no hicieran cambio alguno, y que la consecuencia detonó en los hechos del 1° de enero, motivo por el cual exigió a la mandataria estatal, la destitución del Fiscal General.

Por su parte, el diputado Benjamín Carrera, consideró que estos hechos evidencian la necesidad de que se valore la construcción de la Torre Centinela, ante una estrategia de seguridad que ha fracasado, se le debe consultar a los ciudadanos, la continuidad de este proyecto millonario.

“Tenían los elementos suficientes, pero fueron omisos o cómplices, y me parece que ya es tiempo, todos tenemos esa curva de aprendizaje y para el fiscal ya terminó, ya no es ni si quiera deseable una comparecencia, la gobernadora debe asumir el control de seguridad en el estado, debe cambiar no solo la estrategia, sino a los titulares de la Fiscalía”, indicó el diputado morenista.

En tanto la diputada Rosana Díaz Reyes, lamentó que durante todo el día, las autoridades estatales no haya informado nada al respecto, mientras sucedía una masacre en el CERESO, no hubo información oficial sobre los hechos, ni las acciones que se implementaron en ese momento.