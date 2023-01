Pide no preocupar a los chihuahuenses por supuestos aumentos en tarifas del Ichisal

La presidenta de la Comisión de Salud en el Congreso del Estado, Yesenia Reyes hizo un llamado a las y los diputados de MORENA, para que el uso de esta tribuna se realice con seriedad, bajo responsabilidad e información verídica, ya que provocar preocupación en la población y afectaciones políticas con el tema de salud de por medio, resulta inaceptable.

Lo anterior es derivado del exhorto realizado por la bancada morenista hacia la Secretaría de Salud (ICHISAL), por un supuesto aumento a la tarifa por consulta médica en la Clínica Rural, en San Agustín, además de la publicación de comunicados difundiendo estos supuestos aumentos con una clara intención de carácter político para afectar a la actual administración estatal, alarmar y preocupar a la población con un de alta sensibilidad.

Chihuahua Niega Ichisal aumento en costo de las consultas médicas

Mencionó la legisladora que la Secretaría de Salud del Poder Ejecutivo del Estado, informó respecto a que no se contemplaba aumentar los costos para la población en general que requiere de un servicio de salud, así como las aclaraciones correspondientes.

Preciso que el costo cercano a los 500 pesos que se expuso, no así para el que debe cubrir el derechohabiente del ICHISAL o la población abierta que no cuenta con algún servicio médico, ya que en este supuesto no se realiza cobro alguno.

Distinto es el caso cuando acuda al Instituto una persona afiliada a algún servicio médico diverso como IMSS, ISSSTE, INSABI y solicite los servicios de atención médica; entonces debe cubrir el costo, y en caso de no poderse cubrir, se cuenta con posibilidades de realizar ajustes de acuerdo a su capacidad económica mediante los mecanismos establecidos por el propio organismo, reiterando una vez más, que no es así para la población que no cuenta con un servicio médico.

“Ante esta situación, como Fracción Parlamentaria del Partido Acción Nacional, apoyamos la proposición en virtud que se ha mostrado disposición de atender los asuntos que sean en beneficio de la población que las y los diputados representamos en este Poder Legislativo; sin embargo, posterior a esto, bajo la responsabilidad de presidir la Comisión de Salud y como Grupo Parlamentario, procedimos a realizar las acciones pertinentes para conocer la razón de este supuesto aumento que se expuso desde esta tribuna”, mencionó la diputada Yesenia Reyes.