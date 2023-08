Pide SNTE a la gobernadora entregar los libros de texto gratuitos

“Señora Gobernadora, la exhortamos a que las niñas, niños y adolescentes de Chihuahua no queden atrapados en el campo de la lucha política, que no sean rehenes, que no quede consignado en la historia que, en Chihuahua, se les despojó de los Libros de Textos Gratuitos”, fue parte del pronunciamiento que realizó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ante la controversia que se ha generado por los nuevos libros de texto gratuitos de la SEP y por el nuevo plan de estudios La Nueva Escuela Mexicana.

Lo anterior, es un extracto del pronunciamiento firmado por el líder sindical nacional Alfonso Cepeda Salas y recibido el miércoles 16 de agosto a las 15:06 horas en el despacho de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, a quien exhortan a entregar los libros de texto y los materiales complementarios correspondientes al ciclo escolar 2023-2024.

Tras buscar al líder sindical local de la Sección 8 del SNTE, Eduardo Zendejas Amparán, se informó que el pronunciamiento se haría a nivel nacional, dado que son varias las entidades que han impedido que los libros lleguen a sus destinatarios.

El SNTE dejó en claro que se publicaron en el Diario Oficial de la Federación los nuevos Planes de Estudio de Primaria y Secundaria en el 2022, así como el Acuerdo 08/08/23 por el que se establecen los Programas de Estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria: programas sintéticos de las fases 2 a 6. Ambos de cumplimiento obligatorio en el trabajo docente.

Manifestaron que los libros de texto gratuitos son indispensables para la labor del docente, por lo que exhortaron a la mandataria estatal a no seguir impidiendo la entrega del material educativo. De la misma manera, señaló el SNTE que los libros, además de ser una obligación constitucional, son un componente relevante del derecho humano a la educación y un instrumento de justicia social.

Los agremiados al SNTE señalaron que los libros de texto son materiales pedagógicos para realizar su labor, por lo que incluso se pronunciaron por fomentar las consultas y descargas de los materiales educativos digitales, a sabiendas de que en Chihuahua, la desigualdad de conectividad es muy marcada y la brecha tecnológica impedirá que muchos estudiantes accedan a ellos.

“Respetamos el derecho a la participación política, pero no podemos estar de acuerdo con que sea llevada a la arena la escuela pública”, menciona el pronunciamiento, donde además se deja claro que la judicialización de la distribución de los LTG traslada la política a la escuela y se convierte en violencia cultural.

Le recordaron a la mandataria que para muchas familias en Chihuahua los libros de texto gratuito son los únicos libros a los que tienen acceso y al impedir su entrega, se ve afectada la gratuidad y la equidad.

Finalmente, exhortaron a María Eugenia Campos a confiar en los docentes de Chihuahua quienes a lo largo de la historia han demostrado su compromiso con la educación de calidad.