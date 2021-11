Piden abogados docentes, no se les retengan aportaciones por seguro de vida y gastos médicos

Maestros de la Sección 42 del Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, que además son abogados, enviaron una carta a la gobernadora Maria Eugenia Campos, solicitando que se omita cualquier retención de su salario, por concepto de una "deuda contraída por el secretario general Ever Avitia", quien anunció un aumento en el pago de aportaciones quincenales por concepto de seguro de vida, gastos funerarios, seguro capitalizable, entre otros, sin tomar en cuenta ni avisar a los trabajadores.

El abogado y maestro de la Sección 42, Manuel de la Rosa, informó que más de 22 mil trabajadores de la educación de Gobierno del Estado afiliados a dicha sección sindical los que se verían afectados de concretarse dichas retenciones, que según refirió comenzarían el próximo 15 de noviembre.

Agregó que Avitia, informó adicionalmente que de manera retroactiva los maestros ya adeudan mas de 28 millones de pesos por descuentos que no fueron realizados a sus agremiados entre septiembre y octubre del presente año.

Agregó que esa " deuda" fue autorizada o contratada por el líder Ever Avitia, con la aseguradora ARGOS SA DE CV, sin antes consultar a tomar en cuenta a los agremiados.

Foto: Velvet González | El Heraldo de Chihuahua

Agregó que el estatuto de el SNTE no faculta al secretario general a autorizar deudas a nombre de sus representados además de que dicha contratación es un acto privativo de un bien propiedad del trabajador (sueldo) y atenta contra el derecho fundamental de audiencia previa contenido en artículos 14 y 16 constitucionales.

Explicó que a nivel institucional tienen un seguro de vida y gastos funerarios, que contrató el sindicato de maestros de la Sección 42, sin embargo hubo un incremento en las cuotas y este no fue concensado ni con el comité seccional ni con la base.

"Lo más grave es que se contrató una deuda retroactiva, con cargo a los compañeros maestros que somos más de 22 mil y ese adeudo se nos pretende cobrar de manera retroactiva en varias quincenas".

Agregó que el documento fue entregado en el despacho de la gobernadora, y se le selló de recibido, aunque la intención no es una cita, sino exponer y pedir que la Secretaría de Hacienda no haga las retenciones pues no hay un fundamento legal para ello.