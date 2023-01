Piden acciones de seguridad en Creel tras muerte de joven atropellado

“No quiero que otra madre pase por lo que estoy pasando”, afirmó la maestra Susy González, madre de Juan Diego, joven de 18 años que el pasado 15 de enero falleció tras ser embestido por una persona en estado de ebriedad.

Susy, quien además es periodista radiofónica en la comunidad de Creel, en el municipio de Bocoyna pide a la gobernadora María Eugenia Campos Galván y del fiscal César Gustavo Jáuregui Moreno que volteen a ver a Creel y velen por la seguridad, tanto de los residentes como de los turistas que visitan la región.

Tras la muerte de Juan Diego, la indignación de la comunidad se ha hecho patente, por lo que ellos mismos buscan realizar acciones de prevención ante la omisión de las autoridades.

La maestra Susy se reunió con el presidente municipal de Bocoyna, Macario Hermosillo, quien reconoció que no se ha hecho el trabajo preventivo en Creel, y se comprometió a dar resultados inmediatamente. En la reunión también estuvo presente el delegado de tránsito, quien de igual manera se comprometió a poner a trabajar a sus agentes, quienes ni las torretas encienden.

“Es necesario que las autoridades estatales y municipales volteen a ver a Creel, la comunidad está hecha garras no se le soluciona nada y no hay autoridad. No se puede pensar en un sitio para mega inversiones y proyectos, cuando no pueden garantizar lo más básico que es la seguridad”.

Reclamó que existan tantos recursos destinados a la seguridad, pero que no hayan acciones preventivas en la calle, en las escuelas, menos trabajo con jóvenes y en campañas de prevención, “Que hagan el trabajo preventivo y apliquen el presupuesto”.

“Hay que sensibilizar a la sociedad sobre lo peligroso que es ingerir bebidas embriagantes y estar al volante”, enfatizó la madre de familia, quien adelantó que en el sitio que a su hijo le arrebataron la vida se colocará un reductor de velocidad a fin de que nadie más salga lastimado, ya que la venta de alcohol es indiscriminada.

“Ahorita mi hijo debería estar en clases en la universidad, pero la irresponsabilidad de un hombre que no tiene respeto por la vida está muerto”, dijo entre sollozos.

Juan Diego era un joven de 18 años de edad, entusiasta y bailador, entraría a la Facultad de Enfermería y Nutriología al segundo semestre de la licenciatura de Enfermería. Se desempeñaba como repartidor de comida de un restaurante de Creel a fin de ayudarle a su madre a costear su inscripción universitaria. El domingo 15 de enero, un hombre lo embistió en una camioneta Dodge Nitro.

El responsable de la muerte del joven se encuentra en libertad tras pagar una fianza de 30 mil pesos. Ya existe una carpeta de investigación en Cuauhtémoc, están a la espera de que fijen la fecha de audiencia, en la que esperan que el responsable no siga en libertad.

“Juan Diego era un joven lleno de vida, un muchacho muy bonito, un hijo amoroso, un hermano ejemplar, queremos que la muerte de mi hijo no sea en vano”, comentó Susy.